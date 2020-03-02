Банки осторожнее стали выдавать кредитки россиянам. И дело не только в больших долгах

В России сократились выдача и предельный лимит по кредиткам. Так Центробанк пытается бороться с чрезмерной долговой нагрузкой россиян. Рынок пресыщен «пластиком», и возврата к прошлому буму уже не будет. Но получить заем или оформить карточку все равно можно. Хотя на самом деле не всегда нужно, говорят эксперты.

В январе 2020 года число выданных россиянам кредиток упало на 20,7% — до 540,2 тысячи штук и достигло минимума 2015-го. Суммарный лимит по карточкам сократился до 22,8 миллиарда рублей. Ограничение их выдачи, сообщили РБК в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», началось в конце 2019 года. В четвертом квартале банки уже оформили на 11,4% карт меньше, чем годом ранее. Тенденцию заметили и в других БКИ.

Сильнее всего ограничение затронуло карты с большим лимитом — от 300 тысяч рублей. Связано это с тем, рассказал директор по маркетингу Национального БКИ Алексей Волков, что лимит прямо зависит от предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

Состоятельные же клиенты с нормальной долговой нагрузкой по-прежнему неохотно оформляют кредитки. Одни ожидают более выгодных условий по займам, других не устраивает ухудшение бонусной системы — условий по кэшбэку или начислению миль. Не исключено, что некоторые отказываются от карт для расчета за рубежом из-за коронавируса.

В конце 2019 года банки также сократили число выданных россиянам займов. Эксперты связывали это с мерами Центробанка по борьбе с закредитованностью населения. Новое снижение, пояснила вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова, стало продолжением этого тренда.

Пресыщение «пластиком»

На замедление выдачи карт, отметил специалист по инвестициям, финансам, пассивным доходам и стратегиям Юрий Медушенко, оказывает влияние то, что они уже есть у многих россиян. А в экономике наблюдается очередная волна неуверенности, и люди задумываются, смогут ли погашать проценты.

«Плюс это меры по ужесточению кредитной политики. У нас сильно вырос объем просроченной задолженности, неблагонадежным людям сейчас чаще отказывают. Это меры, направленные на возврат выданных кредитов», — добавил Медушенко.

Рынок пресыщен кредитными картами, согласен Юрий Юденков, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Число займов при этом падает не так сильно. В России активно развивается система быстрых платежей, граждане все чаще расплачиваются с помощью смартфонов и умных часов. «Пластик» попросту становится не нужен, возврата к буму, что был в прошлом, уже не будет.

«Уменьшение выпуска будет нерезким. Но эквайринг выпуска карт трудоемкий, он увеличивает себестоимость банковских операций. Банки будут придумывать новые механизмы оплаты. В крупных городах все и так с „пластиком“. А если идти в регионы, нужны банкоматы. Но одно дело — ставить их в селе, и другое — в Москве. Обслуживание, частота загрузки денег — все будет разным», — добавил Юденков.

Кредитное бескультурье

Медушенко не уверен, что россияне чрезвычайно закредитованы. На Западе долгов гораздо больше, чем у граждан нашей страны. Другое дело — там сильнее развита культура займов, накоплен больший опыт работы с ними.

«Кредитка — хороший инструмент, когда вы успеваете возвращать деньги в льготный период и зарабатываете на деньгах банка с помощью кэшбэка. Но этим пользуются всего несколько процентов россиян. Остальные сидят в долгах и платят высокие проценты», — добавил он.

Чаще всего россияне оформляют кредитки из-за низких доходов и наличия других займов, которые нужно погашать. Но даже тем, у кого плохая кредитная история или есть просроченная задолженность, могут оформить карту. Только теперь сделать это будет сложнее.

Перед оформлением кредитки или займа, особенно на крупные покупки типа квартиры или машины, профессор Юденков рекомендовал проанализировать реальную необходимость приобретения. И, главное, прикинуть будущие доходы с учетом не самой оптимистичной ситуации в экономике, хотя бы вести учет доходов и расходов. Тогда, возможно, на более мелкие цели кредит и не понадобится.

«Когда вы за пару месяцев четко увидите, куда у вас идут средства, то уже начнете задумываться. Второй шаг — понять, что желание жить роскошной жизнью, которую нам навязывают СМИ, часто идет вразрез с нашими возможностями. Да, как цель можно поставить себе покупку яхты. Но не нужно делать этого завтра», — заключил он.