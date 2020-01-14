Россиянам стали отказывать в кредитах. Шанс можно повысить, следуя простым правилам

В 2019 году банки отказали более 60% граждан, желающим взять ссуду. Среди основных причин борьба с закредитованностью населения и низкий рост реальных доходов граждан. В других случаях повысить шанс на заем можно, если следовать простым правилам при подаче документов.

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9% заявок на различного рода кредиты. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который опубликовал РБК. Наибольшее число отказов было в предновогодние недели, когда обычно выдачи займов росли. В декабре одобрили всего 32,2% заявок. Это стало минимумом с 2017 года. Годом ранее их доля была 41%.

Схожие сведения предоставило Объединенное кредитное бюро. По его статистике, одобрена треть от всех заявок, что на 17 процентных пунктов ниже, чем в 2018 году. Похожий тренд отследили в БКИ «Эквифакс», там уточнили, что минимум 2015 года еще не прошли.

Чаще всего клиентам отказывают в выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт — 33,9% одобрений против 39,1% в 2018 году. До 43,5% снизилось число выданных автокредитов. А вот ипотеку банки по-прежнему дают охотно — 65,6% одобрений.

Такую картину эксперты отрасли связывают с мерами Центробанка по борьбе с закредитованностью населения. Если человек просит необеспеченный кредит больше 10 тысяч рублей, заемщик обязан рассчитать показатель долговой нагрузки. Это правило действует с 1 октября. Вторая причина — практически не растущие реальные доходы россиян. Три квартала, отмечал Росстат, они росли всего на 0,8%, еще один — на 3,3%.

Пятая категория граждан

Специалист по инвестициям и финансам Юрий Медушенко пояснил, что при рассмотрении заявок каждый банк использует собственный кредитный скоринг, то есть систему оценки платежеспособности заемщика. Изменить его трудно, но можно «подкрутить» граничные показатели.

Раньше в банках считалось, что заемщик может тратить 50% своих доходов на оплату кредитов. При этом тот же Сбербанк иногда закладывал и все 100% доходов на платежи. Сейчас, пояснил эксперт, процентные показатели снизили, что повлекло рост числа отказов. Но, скорее всего, большинство отказов идет не по скоринг-системе, а на уровне вышестоящих проверяющих сотрудников.

«У банков уже есть пять категорий граждан. В зависимости от них существуют разные нормы резервирования. Пятая категория — плохая. Если банк выдает заемщику из нее миллион, то и ЦБ должен дать резерв на миллион рублей. Для банков это означает двойные издержки. Поэтому ряд изменений могли провести по этим категориям. Я считаю, это наиболее вероятно», — сказал он.

Ошибки при подаче заявок

Чаще всего в последнее время россиянам отказывают в займах из-за кредитной нагрузки, подтвердил Медушенко. И даже если доход высок, но и кредитов немало, риск отказа достаточно большой.

«Шанс на отказ велик, если человек недавно получил потребительский или какой-то другой кредит и тут же подает еще на один. В этом случае практически действует мораторий месяца на три: банки начинают смотреть, как он платит по этому кредиту», — добавил эксперт.

Некоторые россияне совершают другую ошибку. Желая гарантированно получить потребкредит, они подают заявки сразу в несколько банков. Такое действие финансовые организации обычно расценивают как попытку мошенничества и автоматом отклоняют заявки. Одновременно подавать заявки в несколько банков можно только при получении ипотеки. А вот в том, чтобы после первого отказа обратиться за займом во второй или третий банк, ничего плохого нет. Кредитная история или репутация от этого не ухудшатся.

«Есть банки с жестким риск-профилем клиента. Но у нас банков больше тысячи. Если не первая десятка, то другие банки спокойно могут одобрить», — заключил Медушенко.

Прежде чем идти в банк, стоит подготовить список документов, особенно форму 2-НДФЛ. Некоторые компании не платят налоги за сотрудников, кроме того, эти справки часто покупают для получения займа. В обоих случаях почти всегда заявитель получает отказ. Ссуду не выдадут, если у заемщика имеются непогашенные долговые обязательства: налоги, штрафы и так далее.