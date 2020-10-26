Россияне заинтересовались костюмами коронавируса к Хэллоуину. И предлагают микробов и странные маски

В России накануне Хэллоуина начали набирать популярность необычные костюмы. В 2020-м пугают уже не концом света и не восстанием мертвецов, а коронавирусом. Как раз его костюмы и предлагают в Сети. Пока вариаций немного, но пандемия все же внесла в традиции праздника свои коррективы. Например, в качестве наряда предлагают медицинские маски к костюмам.

О том, что костюмы для Хэллоуина стали набирать популярность у россиян, изначально сообщили в пресс-службе маркетплейса «Авито». Там утверждают, что на их площадке можно купить разные костюмы, в том числе и двухметровую ростовую куклу почти за 20 тысяч рублей. Для тех, кто ищет наряд подешевле, предлагают надувной костюм похожего на коронавирус зеленого микроба за 2,5 тысячи рублей.

Однако «360» таких лотов на «Авито» не нашел — только обычные костюмы для Хэллоуина: зомби, окровавленные медсестры, супермен и другие супергерои, Монстр Франкенштейна и так далее.

Выбор на китайском маркетплейсе Aliexpress оказался больше — там можно найти и микробов, и стилизованные маски для костюма вируса.

Вирус необязательно должен быть зеленым. А еще к костюмам можно найти «коронавирусную» маску.

А менее раскрученные платформы предлагают еще больше — как раз то, что обещали на «Авито», то есть ростовой костюм. Правда, инфекция почему-то оказалась розовой. Тем не менее костюм коронавируса можно купить за шесть с лишним тысяч на разных небольших торговых площадках.

Причем костюмы COVID-19 россияне ищут не только для себя или детей — нашлись и те, кому понадобился такой наряд для питомца. Еще весной в интернете появился вопрос о том, где купить костюмчик для кошки — для рекламы.

Нашел ли хозяин животного нужный наряд, остается загадкой.

Однако наиболее популярными все же остаются классические костюмы для Хэллоуина: разная нечисть вроде ведьм, вампиров и зомби, охотники на эту нечисть, скелеты, супергерои и многие другие. По-прежнему популярен — и как никогда актуален — наряд чумного доктора, который представлен в разных вариациях почти во всех магазинах костюмов.