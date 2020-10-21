Названы 7 способов весело отпраздновать Хэллоуин в пандемию

Примерно 74% американских миллениалов и молодых родителей считают, что отметить в этом году Хэллоуин важнее, чем когда-либо. Они собираются в онлайн-группы, где обмениваются советами и предложениями, как наиболее безопасно повеселиться в день Всех Святых в условиях пандемии.

Американское издание The Los Angeles Times выбрало семь самых удачных идей, и поделилось ими с читателями.

В этом году, когда большинство любителей сладостей все-таки останется дома, как никогда важно украсить свой дом. Чем больше мишуры, тем лучше. Можно развесить фонарики, купить машину для тумана или сделать из старой одежды чучело. Вырежьте несколько тыкв и устройте онлайн-конкурс среди членов семьи, попросив проголосовать за лучшие поделки соседей.

Разумеется, самые храбрые дети придут под вашу дверь с криком «кошелек или жизнь», но общаться напрямую с маленькими упырями, которым всегда мало конфет, нельзя. Лучше заранее разложить сладости по пакетикам и выложить их за дверь. Вы сможете помахать им рукой с балкона или в окно, если захотите увидеть, как они будут довольны угощением.

Конфеты можно подвесить на веревочках на заборе или на деревьях. Дети быстро сообразят, как их сорвать.

Если вашему ребенку очень хочется выйти на улицу, а уровень инфицирования в регионе этого не позволяет, можно отвлечь его поисками сладостей дома. Выключите свет, возьмите фонарики, и бегайте с ним в поисках конфет. Для подростков можно сделать целый квест с подсказками и заданиями.

Пластиковые яйца, которые многие используют для подарков на Пасху, можно обклеить светящимися страшными лицами и мордами. Затем наполнить их конфетами и спрятать внутри или снаружи дома. Можно украсить их светящимися в темноте наклейками, тогда сюрпризы будет интереснее искать в темноте.

Заводить в доме привидения, конечно, не рекомендуется, а вот посмотреть о них фильмы на Хэллоуин можно. Импровизированный кинотеатр можно устроить как в доме, так и во дворе. Тогда к сеансу смогут присоединиться соседи. Для сохранения дистанции следует купить хула-хупы. Тогда все разместятся на одной лужайке перед домом, но риска заразиться удастся избежать.

Самое главное, получить на Хэллоуин заряд хорошего настроения. Поэтому можно не мудрствуя лукаво подложить соседу под дверь конфеты в вакуумной упаковке, позвонить и бежать прочь во все лопатки. Это развлечет и вас, и соседей, которые будут полночи раздумывать над тем, съесть подношение, или выбросить в мусор потенциально заразный пакетик.