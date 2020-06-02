Коронавирус нашли в сточных водах Финляндии. Теперь нельзя будет купаться в речках?

Финские ученые обнаружили в сточных водах и осадке очистных сооружений двух городов следы коронавирусной инфекции. Собранные образцы позволяют судить о состоянии примерно 60% всех сточных вод страны.

Полученные учеными результаты станут частью комплексного европейского исследовательского проекта. SARS-CoV-2 был найден в сточных водах финских городов Хельсинки и Турку. Эксперты лаборатории водной микробиологии THL в Куопио в апреле–мае начали исследование, определившее количество РНК коронавируса в образцах, собранных на 28 очистных сооружениях. Как говорят эксперты, вирус попал в воду из экскрементов жителей.

По мнению ученых, собранная информация позволит с большой долей вероятности предсказать возможность второй волны эпидемии.

Образцы сточных вод еженедельно отбирались на определенных объектах, чтобы оценить изменения в течении эпидемии. Исследователи пытались выяснить, как часто возникал коронавирус, и в какой степени он присутствовал в определенном районе. Это позволило значительно дополнить общую картину присутствия вируса, полученную с помощью тестирования населения на антитела.

«Исходя из проведенных тестов воды на наличие инфекции, эпидемическая ситуация в настоящее время стабилизируется. Исследования сточных вод дополняют результаты других наблюдений. Изучив сточные воды, можно заранее определить, распространяется ли вирус все больше и больше среди населения», — заявил представитель лаборатории Тарья Питкянен.

Он добавил, что проводимые исследования позволят выяснить, может ли коронавирус выживать в воде, поступающей на очистные сооружения. А также они могут быть использованы для определения обстановки в каждом конкретном городе.

Купаться в ней нельзя

«360» спросил мнение вирусолога о том, что будет, если искупаться в такой воде, ведь она из очистных сооружений попадает в водоемы. Скоро температура воздуха поднимется, и многие жители зараженных городов отправятся на водоемы. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций и вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев заявил, что такая вода, без сомнений, опасна для человека.

«Естественно такая вода опасна. Если бы в хлебе нашли следы коронавируса, он бы тоже был опасен, как и любой другой продукт. Если в воде в Финляндии нашли следы вируса, то это опасно. Слава богу, там сейчас, наверное, никто не купается, потому что еще холодно. С инфекционными болезнями шутки плохи. Не надо влезать в такую воду», — заявил он.

В конце мая стало известно, что финские ученые научили собак точно распознавать людей с COVID-19 по запаху мочи.