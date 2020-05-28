Финские ученые научили собак находить больных COVID-19

Ученые в Финляндии начали тренировать собак распознавать зараженных коронавирусом. Спустя некоторое время хвостатые начали практически точно выявлять людей с COVID-19 по запаху мочи.

«Мы уже давно тренируем собак, используя их для выявления ряда заболеваний. Но в этот раз было особенно радостно видеть, насколько быстро собаки научились распознавать типичный для COVID-19 запах», — приводит Deutsche Welle слова исследователя Университета Хельсинки Анны Хельм-Брекман.

Животных удалось натренировать на зараженных коронавирусом всего за пару недель. Собаки с минимальной погрешностью стали отличать больных от здоровых по моче. По словам специалистов, точность собак можно сравнить с проводимыми на коронавирус тестами.

Сейчас финские ученые выясняют, как долго у переболевшего COVID-19 человека держится запах инфекции. Медики считают, что в дальнейшем наученных собак можно использовать для работы в аэропортах, домах престарелых и других местах.

Сейчас в России насчитывается 379 051 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Медики поставили на ноги 150 993 пациентов. Скончались после заражения 4142 человека.