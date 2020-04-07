От распространившегося по миру коронавируса не защищают ни власть, ни деньги. COVID-19 болеют высокопоставленные чиновники и даже представители королевских семей. Мы составили список сильных мира сего, которые уже подхватили заразу.

Борис Джонсон

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поместили в реанимацию из-за COVID-19. С тех пор его состояние не изменилось. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на два близких к премьеру источника. После госпитализации глава государства получал кислородную поддержку, однако к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) его еще не подключали.

О болезни премьера стало известно 27 марта. Он сдал анализы на коронавирус после того, как появились умеренные симптомы: повышенная температура и кашель. Тогда глава Великобритании самоизолировался и начал работать из дома.

6 апреля Джонсона госпитализировали в больницу Святого Фомы в Лондоне, так как симптомы не проходили. Вечером того же дня у политика резко ухудшилось состояние и его перевели в отделение интенсивной терапии.

По мнению некоторых экспертов, болезнь премьер-министра породила в правительстве Великобритании настоящую панику, ведь потерять в такой непростой ситуации лидера государства — более чем трагично, да и потенциальные претенденты на пост Джонсона достаточно слабы.

Принц Чарльз

Пока премьер-министр страны находится в реанимации, 71-летний наследник престола принц Чарльз уже переболел COVID-19 в легкой форме.

О том, что член королевской семьи болен, стало известно 25 марта. Тогда пришли результаты теста принца Уэльского. Чарльз принял решение изолировать себя от общества. Правда, ненадолго. Он пробыл на карантине в своем доме в шотландском поместье Балморал всего неделю. Затем, после консультации с врачом, принц продолжил свои рабочие встречи.

Незадолго до обнаружения вируса у Чарльза СМИ в шуточной форме отметили, что он совсем себя не бережет и продолжает пожимать руки знакомым, несмотря на советы медиков.

Замминистра по безопасности пациентов

Вирус обнаружили и у заместителя министра по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью Великобритании Надин Доррис. Политик изолировала себя от общества и начала соблюдать все меры безопасности. Ведь больше всего она беспокоится о благополучии 84-летней матери, которая проживает вместе с успешной дочкой.

«Спасибо за столько добрых пожеланий. Было довольно неприятно, но я надеюсь, что худшее позади. Больше беспокоюсь о моей 84-летней маме, которая осталась со мной и начала кашлять сегодня. Она проверяется завтра. Берегите себя и продолжайте мыть руки», — написала она в своем Twitter.

При этом именно Доррис в начале марта контактировала с Борисом Джонсоном.

Князь Монако Альбер II

19 марта стало известно о болезни князя Монако Альбера II. Пресс-служба дворца сделала официальное заявление, в котором сообщила, что тест на коронавирус у высокопоставленной особы дал положительный результат.

При этом болезнь у 62-летнего Альбера протекла легко, как и у его 71-летнего коллеги принца Чарльза. Князь перешел на удалеку и продолжил работать и держать связь с правительством. До полного выздоровления за ним постоянно наблюдал лечащий врач, услуги которого, правда, оказались не нужны уже в начале апреля.

Министр культуры Франции

COVID-19 не обошел стороной и министра культуры Франции. При этом болезнь у 46-летнего Франка Риестера прошла без каких-либо симптомов. Политик чувствовал себя прекрасно. Однако чиновник все же вынужден был отправиться на карантин, чтобы не заразить коллег. Правда, есть версия, что именно они могли передать Риестеру вирус. Министр посещал парламент, где выявили несколько случаев заражения коронавирусом.

Лидер итальянских демократов

В начале марта коронавирусную инфекцию обнаружили у лидера Демократической партии Италии. 54-летний Никола Дзингаретти переболел COVID-19 в легкой форме.

Это случилось, у меня также коронавирус. Все хорошо, поэтому дома нахожусь на карантине. Отсюда я продолжу делать то, что могу Никола Дзингаретти.

Глава МИД Австралии

13 марта в медиа появилась информация о заражении министра иностранных дел Австралии. 49-летний Питер Даттон почувствовал себя неважно и тут же связался с медиками.

Сегодня утром я проснулся с температурой и ангиной. Я немедленно связался с Департаментом здравоохранения Квинсленда (штат в Австралии — прим. „360“) и был впоследствии проверен на наличие COVID-19. В этот же день вечером мне сообщили, что тест вернулся положительным Питер Даттон.

Главу МИД немедленно доставили в больницу, заболевание COVID-19 прошло в легкой форме.

Глава парламента Ирана

Самым высокопоставленным чиновником Ирана, который заболел COVID-19, стал глава парламента Ирана Али Лариджани. Также в стране сообщили о заражении главы иранской целевой группы по борьбе с коронавирусом Ирая Арирчи и 20 парламентариев.

Что будет с политикой?

Происходящее в мире не могло не затронуть политиков и наверняка затронет политические отношения. Об этом в разговоре с «360» заявила политолог Наталия Елисеева. Она уверена, что главной пострадавшей станет экономика, проблемы с которой могут привести к международным конфликтам. Собеседница «360» считает, что такого, каким мы привыкли его видеть, мира уже мне будет. Теперь каждая страна будет преследовать только свои интересы, что породит новые вызовы и проблемы.

Лучше не будет точно. Насколько будет плохо, время покажет. Естественно, ряд конфликтов обострится Наталия Елисеева политолог.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, уверен, что ситуация с коронавирусом может создать человечеству новые возможности. «Когда такие проблемы в истории возникали, человечество пыталось их решать. Так появилась, например, ООН», — добавил собеседник «360».