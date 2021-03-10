Четкий сигнал или «фантазии в стиле Диснея»? Послание королевы Елизаветы II внуку расшифровали построчно

После громких обвинений в расизме в адрес неназванного члена британской королевской семьи, высказанных герцогом и герцогиней Сассекскими, Елизавета II официально прокомментировала их высказывания. Близкие к Букингемскому дворцу эксперты попытались прочитать ее послание между строк и понять, что она на самом деле имела в виду.

Бывший пресс-секретарь ее Величества Чарльз Энсон заявил изданию Daily Mail, что королева явно хотела дать понять, что расстроена, когда писала, что «вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган».

В официальном заявлении, в частности сказано, что «воспоминания об определенных событиях» могут отличаться, но принц Гарри и Меган Маркл всегда будут «очень любимыми членами семьи».

Я думаю, что с этими событиями трудно справиться, и она хочет сделать это честно, но в семейном кругу, а не с помощью публичной дипломатии. Главное в ее послании, что какое бы решение ни приняли принцы Гарри и Меган, Ее Величество и семья желают им всего наилучшего Чарльз Энсон

Королевский комментатор Фил Демпьер считает, что «королева отчаянно пытается залечить раны и разобраться с этим наедине». По его мнению, фраза о том, что воспоминания могут отличаться, очень красноречива.

«Королева на самом деле говорит, что Гарри и Меган могут дать свою версию событий или свою интерпретацию разговора, состоявшегося пару лет назад. Она не обвиняет их во лжи, но намекает, что этого могло и не быть», — предположил Демпеьер.

По его мнению, очевидно, что королева уже поговорила с человеком, который якобы сделал замечание о возможном цвете кожи Арчи, и он представил ей свою версию событий.

«Прежде всего, она хочет сохранить личность старшего члена королевской семьи, который якобы сделал замечание о коже Арчи, в секрете», — отметил эксперт. Он предположил, что королева хочет оградить близкого человека, которому никогда не позволят забыть об этой реплике, даже если ее не было.

Королевский биограф Том Бауэр пошел в своих предположениях еще дальше.

«„Хотя воспоминания могут отличаться…“ — изящная фраза, чтобы обвинить Сассексов в фантазиях в стиле Диснея», — заявил он изданию. По мнению Бауэра, ответ Елизаветы является шедевром вежливого отказа и дипломатических объятий.

«Придет момент установить истину, но королева права, она позволит буре утихнуть, а затем приступит к восстановлению непреходящего статуса монархии», — подчеркнул биограф.

Королевский комментатор Фил Демпьер предположил, что фраза о неизменно любимых членах семьи является предложением оливковой ветви мира и просьбой успокоиться и больше ничего не говорить.

«Их заверяют, что к их опасениям относятся очень серьезно, и что способ решения поднятых ими вопросов — это делать это в частном порядке, всей семьей», — сказал Демпьер.

В интервью, данном Опре Уинфри, Меган Маркл рассказала, что один из родственников мужа интересовался, насколько темной может быть кожа ее сына, и жаловалась, что была на грани самоубийства, но никто из королевской семьи не пожелал ей помочь.