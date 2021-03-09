Королевская семья прервала молчание по интервью Меган и Гарри

Букингемский дворец нарушил молчание по поводу скандальных заявлений герцога и герцогини Сассекских, сделанных в ходе интервью Опре Уинфри. В заявлении говорится, что поднятые ими вопросы, в особенности, расовые, вызвали беспокойство королевы Елизаветы II и ее двора.

В заявлении от Ее Величества, которое цитирует The Guardian, сказано, что вся семья была опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган.

«Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Некоторые их воспоминания могут отличаться от того, как они запомнились семье, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи», — заявил Букингемский дворец.

Принц Уэльский Чарльз, отец Гарри, во время посещения лондонской церкви и клиники вакцинации промолчал и улыбнулся, когда его спросили об интервью.

Источники Daily Mail утверждают, что двор был «шокирован и встревожен» заявлениями, сделанными Меган и Гарри. Собеседники издания сообщили, что дворец парализован страхом после заявления герцога и герцогини Сассекских о расистских высказываниях о цвете кожи их сына Арчи. Придворные боятся, что они могут назвать человека, который позволил себе подобные высказывания. Якобы заявление королевы стало попыткой спасти положение.

Издание сообщило, что в приватной беседе с Опрой Уинфри Гарри исключил королеву и принца Филиппа из числа лиц, которые комментировали цвет кожи Арчи. Другие члены королевской семьи все еще находятся под подозрением.

Источники газеты сообщили, что интервью посмотрел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако он комментировать его отказался.

В интервью каналу CBS в разговоре с телеведущей Опрой Уинфри Гарри и Меган заявили, что один из членов королевской семьи интересовался цветом кожи их сына Арчи. Меган также пожаловалась, что испытывала желание покончить с собой, но ее просьбы о помощи были проигнорированы.