Конфликт Армении и Азербайджана обострился из-за Нагорного Карабаха. Хроника трех дней боевых действий

Многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном о принадлежности Карабаха вспыхнул с новой силой 27 сентября. Начались боевые действия. Что произошло за три дня военных столкновений в хронике «360».

21:20 За три дня конфликта в Карабахе погибли более 100 военных Армии обороны республики.

20:16 МИД России заявил, что обеспокоен сообщениями об участии боевиков из Сирии и Ливии в карабахском конфликте.

19:40 Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с коллегами из Армении и Азербайджана заявил, что Москва продолжит прилагать усилия для урегулирования конфликта.

19:27 Посол Азербайджана в России опроверг сообщения об участии турецких Военно-воздушных сил в конфликте в Карабахе.

18:23 Армия обороны Карабаха уничтожила принадлежащие Азербайджану реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также 11 танков.

17:57 Ереван обвинил Баку в передаче Турции управления авиацией в наступательной операции в Карабахе.

17:13 Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении трех установок «Град» и еще пяти боевых единиц противника.

17:05 Минобороны Турции опровергло сообщения об использовании своих беспилотников в Карабахе.

16:00 Армения сообщила о гибели трех мирных жителей из-за бомбежки Вооруженных сил Азербайджана в Карабахе. Баку ответил, что не стреляет в гражданское население.

15:54 Грузия призвала мировое сообщество остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе.

15:51 Минобороны Азербайджана заявило, что Армения использует в Карабахе тактический ракетный комплекс «Точка-У».

15:26 Алиев приказал ВС Азербайджана не принимать мер в отношении мирного населения Армении.

15:17 Алиев заявил, что бои прекратятся только в том случае, если Армения выведет свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха.

15:13 Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановит свою территориальную целостность.

15:11 Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Ирана ситуацию в Нагорном Карабахе. Также он заявил, что Турция участвует в противостоянии.

15:09 Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения «резервных сил» Армении.

15:06 Президент Армении Армен Саркисян заявил, что азербайджанские военные нападают на машины Красного Креста.

«Азербайджанцы нападают на машины Красного Креста с гражданским населением, среди которых и раненые. Я надеюсь, что через 50 лет, возможно, искусственный интеллект научит людей быть более человечными».

15:02 Германия призвала Турцию и Россию использовать свое влияние в Закавказье для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

14:18 Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в Карабахе погибли 14 мирных граждан, число раненых увеличилось до 46.

14:17 Следственный комитет Армении открыл уголовное дело из-за боевых действий Азербайджана в отношении непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

13:47 МИД Армении потребовал от Азербайджана вывести турецкую авиацию из зоны конфликта в Карабахе.

13:40 Греция потребовала созвать внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ситуации в Карабахе.

12:47 Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь, а все страны региона — быть сдержанными по ситуации в Карабахе.

12:36 Посол Азербайджана в РФ опроверг заявления Армении о том, что в Карабахе находятся турецкие самолеты F-16.

12:32 Азербайджан заявил, что два самолета Су-25 ВВС Армении 29 сентября врезались в гору и взорвались, а не были сбиты.

12:26 Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы заявил, что если Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, то сожжет все мосты в сотрудничестве с Баку.

12:13 Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция окажет при необходимости военную поддержку Азербайджану.

12:09 Минобороны Армении заявило, что активных боевых действий на границе с Азербайджаном не ведется.

11:25 Премьер Армении Никол Пашинян не исключил, что страна воспользуется российской военной базой в конфликте с Азербайджаном.

10:25 ЕСПЧ призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт, нарушающий права гражданского населения.

10:00 Минобороны Армении опровергло данные об уничтожении своей установки С-300 в Карабахе.

09:33 Минобороны Армении заявило, что Азербайджан атакует северную часть Карабаха. По данным военного ведомства, в воздух подняты турецкие F-16.

08:51 Армения может признать независимость Нагорного Карабаха, заявил Пашинян.

08:43 Другие заявления Никола Пашиняна:

— Армения всегда была готова мирно урегулировать ситуацию в Карабахе, но не намерена решать вопрос в ущерб своей национальной безопасности;

— Армения считает, что проводить саммит Москва-Ереван-Баку в данный момент неуместно;

— Пашинян во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным не обсуждал вопрос военного вмешательства России в конфликт в Карабахе.

08:30 Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможность заключения с Карабахом соглашения о стратегическом сотрудничестве и договора по безопасности.

08:16 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена вводить миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

08:09 Азербайджан заявил, что Армения понесла большие потери в результате боев в Карабахе. По данным Баку, погибли до 2300 армянских военных, разбиты до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и других установок, до 25 средств ПВО.

07:38 Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

07:36 Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в обстреле города Тертер в Карабахе. Есть раненые, пострадала гражданская инфраструктура.

07:34 Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что активная армейская перестрелка идет на линии соприкосновения.

07:04 Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) прошедшей ночью уничтожила колонну с боеприпасами ВС Азербайджана. Кадрами происходящего поделилось Минобороны Армении.

01:52 Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению к немедленному прекращению огня и возвращению к предметным переговорам без предварительных условий.

00:11 Глава МИД Нагорного Карабаха призвал Москву вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить изменения геополитического равновесия в регионе.

00:05 Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал президента Азербайджана Алиева прийти к разрешению конфликта с Арменией путем диалога.

30 сентября

23:13 Азербайджан заявил, что его артиллерия разгромила позиции двух батальонов Вооруженных сил Армении на территории Карабаха.

22:41 Министерство обороны Армении заявило, что силы обороны Нагорного Карабаха отбили все атаки армии Азербайджана.

22:05 Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в ходе противостояния погибли 12 мирных жителей, 35 получили ранения.

22:01 Грузия закрыла военный транзит других стран через свою территорию. Ереван, Баку и Анкара получили предупреждение и согласились с ним.

21:08 Армия обороны Карабаха заявила о применении турецкого самолета F-16 в своем воздушном пространстве.

20:21 Россия видит масштабную активизацию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и призывает стороны к мирным переговорам, несмотря на агрессивную риторику из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

19:51 Путин в телефонном разговоре с Пашиняном выразил озабоченность продолжением боевых действий и заявил, что стороны должны остановиться.

19:20 Пашинян заявил, что переговоры с Азербайджаном должны идти под эгидой Минской группы ОБСЕ, но прежде нужно остановить насилие.

19:05 Алиев заявил, что Ереван выдвигает неприемлемые требования по Карабаху.

18:52 Президент Азербайджана Алиев заявил, что Турция не участвует в конфликте в Карабахе. Всю информацию о причастности Анкары он назвал слухами.

18:41 Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в расширении географии боевых действий на территорию Армении. Он отметил, что все это происходит при поддержке Турции.

18:19 Военные Нагорного Карабаха за три часа подбили 12 танков. Об этом заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

17:52 Министерство обороны Азербайджана также опровергло причастность к уничтожению армянского Су-25.

17:26 Пресс-секретарь Эрдогана опроверг сообщения об уничтожении турецким F-16 истребителя ВВС Армении.

17:04 Министерство обороны Армении заявило о гибели пилота сбитого самолета.

16:57 Турецкий истребитель F-16 сбил армянский военный самолет Су-25.

16:52 Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о прямой агрессии Турции против Еревана.

15:44 Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в результате обстрела ВС Армении медпункта в Агдамском районе республики погиб мирный житель.

15:42 Экстренное заседание постоянного Совета ОБСЕ состоится 29 сентября из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

14:28 Минобороны Армении показало, как ВС страны уничтожают азербайджанский вертолет.

14:16 Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы заявил, что Баку и Ереван не ведут никаких мирных переговоров по Карабаху.

13:47 Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян не исключил возможность переноса вооруженного конфликта из Карабаха на территорию Армении.

13:43 Замглавы партии президента Тайипа Эрдогана заявил, что любое нападение на населенный пункт Азербайджана равнозначно нападению на турецкий субъект.

13:40 Россия находится на связи с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе. РФ делает все возможное для приостановки военного конфликта и для того, чтобы стороны вернулись за стол переговоров. Такое заявление сделал российский посол в Армении Сергей Копыркин.

13:32 Турция готова поддержать Азербайджан как в переговорном процессе, так и на поле боя. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

13:03 МИД Армении заявил, что при обстреле Вардениса азербайджанскими ВС погиб мирный житель.

12:58 Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Азербайджан ударил по армянскому Варденису турецким беспилотником.

12:51 Госдума выпустила официальное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Нижняя палата парламента РФ считает, что в регионе немедленно нужно прекратить огонь и не допустить эскалации конфликта.

12:12 Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы утверждает, что Армения показывает старые записи боев.

«Армянская сторона, как всегда, выдает старые видеозаписи прошлых боев за новые. Цель — выдавать свои неудачи населению как успехи», — заявил он.

12:09 Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан использовал в утренних боях тяжелые огнеметы ТОС-1А. ТОС, РСЗО «Смерч» и другие крупнокалиберные системы.

12:05 Минобороны Армении опубликовало новое видео. В подписи к нему говорится, что так военные отражают удар Азербайджана.

10:59 «Вооруженные силы Армении предупреждают, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи», — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, такое решение принято из-за наступательных действий ВС Азербайджана вдоль линии фронта утром 29 сентября.

10:55 Армения объявила о намерении применить вооружения «широкого радиуса» в Карабахе.

10:50 Минобороны Армении опровергло сообщения об уничтожении Азербайджаном армянской воинской части в Мартуни.

10:46 Омбудсмен Армении заявил, что четыре мирных жителя Нагорного Карабаха погибли в результате боевых действий.

10:12 Госминистр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон провела телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Мортон призвала устранить напряженность в регионе и соблюдать режим прекращения огня.

10:01 Минобороны Азербайджана заявило, что полностью уничтожило в Карабахе третий мотострелковый полк Армении «Мартуни».

09:59 Вооруженные силы Азербайджана атаковали воинскую часть в армянском Варденисе, утверждают в Минобороны Армении.

09:45 Азербайджан сообщил, что у него нет истребителей F-16. Так он ответил на ранние заявления Армении о том, что Ереван готов применить «Искандеры», если Турция будет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16.

09:43 МИД Армении заявил, что сообщения Баку об обстрелах армянскими военными Дашкесанского района Азербайджана является дезинформацией. Ереван считает, что таким образом Баку хочет «начать агрессию».

09:13 Минобороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны об уничтожении азербайджанского истребителя F-16.

09:07 Минобороны Азербайджана заявило, что его армия наступает в направлении города Физули.

09:04 Минобороны Армении опубликовало видео, где, как утверждается, показано «уничтожение азербайджанских опорных пунктов и бронетехники».

08:56 Минобороны Азербайджана заявило, что всю ночь шли бои, и показало видео военных действий.

08:35 Армения может заключить военно-политический союз с непризнанной Республикой Нагорный Карабах. Такое заявление сделала глава правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

08:22 Баку заявил, что с территории Армении велся артобстрел Дашкесанского района Азербайджана. Минобороны страны «предпримет адекватные ответные меры».

08:00 Минобороны Армении сообщило об уничтожении бронетехники противника. Это произошло во время утреннего боя на линии соприкосновения в Карабахе.

07:09 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 28 сентября провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на тему Нагорного Карабаха. Соединенное Королевство призвало к скорейшей деэскалации конфликта.

04:01 Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань выразили беспокойство из-за ситуации в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении министры призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий.

02:40 Минобороны Армении опубликовало видеозапись, на которую попали удары по азербайджанским войскам.

00:48 Премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал «обуздать агрессивную политику Турции» в регионе.

29 сентября

23:45 Премьер-министр Армении Пашинян в ходе разговора с генсеком ООН назвал позицию Турции по конфликту в Карабахе предвзятой.

23:23 Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели 84 военных за два дня столкновений с армией Азербайджана.

22:44 Минобороны Азербайджана опровергло заявление Нагорного Карабаха о сбитом самолете.

22:38 Азербайджан заблокировал социальные сети и мессенджеры в целях предотвращения крупных провокаций со стороны Армении.

22:17 Премьер-министр Армении Пашинян на экстренном заседании Совбеза страны поднял вопрос о нанесении «соразмерного удара» по азербайджанским вооруженным силам.

22:00 Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с генсеком ООН заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе может быть урегулирован на основе резолюций Совбеза организации.

21:40 Пресс-секретарь Минобороны Армении уточнил, что армия Карабаха сбила азербайджанский самолет Ан-2.

21:15 Армия Нагорного Карабаха сбила военный самолет Азербайджана.

20:47 Правительство Армении запретило выезд из страны мужчин из резерва старше 18 лет.

20:21 Министр обороны Нагорно-Карабахской Республики Артур Саркисян уточнил, что с начала эскалации погибли 48 военных, более 200 получили ранения.

19:50 Совбез ООН соберется на экстренную встречу во вторник для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

19:22 Генсек ООН в ходе разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал прекратить военные действия и направить наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта.

19:01 Посол Армении в России не исключил применения «Искандеров», если Турция направит в Нагорный Карабах истребители F-16.

18:25 Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военного решения ситуация в Нагорном Карабахе не имеет. Он призвал внешние силы помочь участникам конфликта начать мирное урегулирование.

18:05 Генеральный секретарь ОДКБ заявил о необходимости прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

17:35 МИД Афганистана выступил на стороне Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

17:00 Политэксперт Марат Баширов назвал заявление Эрдогана об оккупации Арменией Карабаха свидетельством участия Турции в конфликте на стороне Азербайджана.

16:42 Армия обороны Карабаха сообщила о 28 новых погибших в ходе боев. Таким образом, количество жертв среди военных составило 59 человек.

16:25 Минобороны Азербайджана сообщило о новых потерях военной техники Армении после точечных ударов.

15:56 Ереванский аэропорт работает в обычном режиме, несмотря на военное положение. Об этом сообщило РИА «Новости».

15:54 Япония высказала обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвала стороны конфликта остановить военные действия и возобновить диалог.

15:39 Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подтвердила информациюо гибели 28 своих граждан.

15:37 Совет Европы заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ближайшее время должен принять решение по запросу Еревана о промежуточных мерах из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

15:33 Азербайджан показал момент удара по силам Армении.

15:28 Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, то конфликт в Нагорном Карабахе можно решить только политическим путем, а не военным.

Тоганян заявил о необходимости остановить военные действия. «Нужно убрать с повестки военное решение конфликта», — заключил он.

15:07 Министерство обороны Армении сообщило, что 28 сентября, во время боев, в Нагорном Карабахе погибли еще 28 военных непризнанной республики.

14:57 МИД Белоруссии выпустил заявление о том, что Минск всячески готов содействовать мирному решению ситуации в Нагорном Карабахе.

14:52 Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил военный центр управления армией в столице Карабаха.

14:44 Минобороны Азербайджана заявило, что у армянской армии не хватает медикаментов и продовольствия. Из-за недостаточного количества машин скорой помощи Армения перевозит раненых и убитых частным образом.

Мы получили информацию о нехватке медикаментов и продовольствия в армянской армии, которая не выдерживает двухдневного боя.

Недостаток наркотиков связан с многочисленными потерями, которые понес противник в боях.

Из-за недостаточного количества военных машин скорой помощи, предназначенных для эвакуации раненых и трупов, их перевозят частными автомобилями и грузовиками.

14:32 Украина надеется, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе сядут за стол переговоров и ситуация будет решаться мирным путем. Такое заявление сделал председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

14:23 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришла пора покончить «с оккупацией Арменией территории Азербайджана».

14:12 Посольство Азербайджана в Москве из-за обострения ситуации в Карабахе призвало диаспору действовать в рамках законов РФ.

13:57 Минобороны Армении заявило, что плотность артиллерийского огня в Нагорном Карабахе беспрецедентна.

13:54 В Азербайджане междугородние рейсовые автобусы сократят время работы. Такое решение приняли власти страны из-за введения в некоторых населенных пунктах комендантского часа.

13:44 Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила временно рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане.

13:43 Если Армения применит комплексы «Искандер», то Азербайджан даст «адекватный ответ» на эти действия. Об этом заявили в Баку.

13:40 Евросоюз призвал всех игроков в регионе способствовать прекращению конфликта в Нагорном Карабахе и не допустить иностранного вмешательства. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

13:36 Армения готовится к долгосрочной войне, заявил главный советник премьера страны Вагаршак Арутюнян.

13:26 МИД Азербайджана в беседе с РИА «Новости» отверг обвинения в привлечении наемников и заявил, что Турция не вмешивалась в конфликт в Карабахе.

13:25 Президент РФ Владимир Путин при необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

13:21 Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

13:20«Турция, которая уничтожала армян на их исторической родине и до сих пор оправдывает это преступление, поддерживает Азербайджан в желании совершить такой же акт геноцида на Южном Кавказе. Этот геноцидный турецко-азербайджанский союз представляет собой серьезную угрозу для региона», — написал МИД Армении в Twitter.

13:15 Турция присутствует в боевых действиях в Карабахе и отправляет в Азербайджан иностранных наемников, заявили в МИД Армении.

13:06 Армения пока не собирается обращаться за помощью в ОДКБ из-за обострения конфликта, сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

13:04 Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели жителя города Тертер, который находится у линии соприкосновения. Еще трое мирных граждан ранены.

12:57 Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал происходящее в Карабахе.

«Проблему Карабаха не решить силовым путем. <…> Всем сторонам необходимо успокоиться, <…> избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта. Иначе катастрофических последствий для региона не избежать», — заявил Медведев.

12:52 Министерство обороны Армении опубликовало кадры уничтожения азербайджанской бронетехники.

12:48 «По позициям врага наносятся ракетно-артиллерийские и авиационные удары, что заставляет противника сдавать удерживаемые позиции. В настоящее время [взято] несколько важных стратегических высот вокруг села Талыш», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Он добавил, что в ходе боев убит командир десантно-штурмового батальона ВС Армении Лерник Бабаян.

12:33 Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении нескольких танков ВС Армении.

12:21 Генпрокуратура Азербайджана заявила об одном погибшем на линии соприкосновения в Карабахе. Речь идет о 41-летнем жителе села Эвоглу Джонгуне Пашаеве. Еще 27 человек ранены.

11:58 Генсек Шанхайской организации сотрудничества обеспокоен обострением конфликта в Карабахе.

11:54 Военные Армении заявили, что готовы применить в Карабахе ракетные комплексы «Искандер» в случае необходимости.

11:50 Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что власти расценивают обострение в Карабахе как «отечественную войну».

11:34 Армянский посол в РФ сообщил, что с начала боев в Карабахе погибли около 30 армянских военных.

11:33 США призвали Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам по Карабаху. Об этом заявило американское посольство в Баку.

11:27 Посол Армении в РФ Вардан Тоганян высказал мнение, что Турция пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе.

11:17 Иран призвал Азербайджан и Армению прекратить огонь, написал ТАСС.

11:13 Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил РИА «Новости», что переброшенные Турцией из Сирии боевики уже воюют в Карабахе.

11:11 Представитель МИД Китая Ван Вэньбин выразил надежду на то, что Армения и Азербайджан проявят спокойствие и сдержанность в ситуации с Карабахом.

11:08 Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что военная операция страны в Карабахе направлена на «принуждение Армении к миру».

11:05 Турция перебросила в Азербайджан порядка четырех тысяч боевиков с севера Сирии. Об этом заявил посол Армении в России.

10:56 Видео из зоны конфликта в Нагорном Карабахе:

10:54 Рейсы «Аэрофлота» Москва — Баку 1 и 4 октября отменены.

10:52 Аэропорт Баку Гейдар Алиев переводят на ограниченный режим работы из-за введения военного положения.

10:51 МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела ВС Армении погибли шесть мирных граждан.

10:40 МИД РФ призвал всех игроков быть аккуратными в риторике вокруг конфликта Азербайджана и Армении.

10:20 Прокуратура Азербайджана заявила, что 26 мирных граждан страны ранены в результате обострения ситуации в Карабахе.

10:15 Посол Армении в Москве заявил РИА «Новости», что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны вмешаться в ситуацию с Нагорным Карабахом.

10:05 Частичную мобилизацию объявили в Азербайджане.

За несколько лет до распада СССР Нагорно-Карабахская автономная область заявила о своем выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1991 по 1994 год между Арменией и Азербайджаном шли боевые действия. В итоге Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще семью районами, прилегающими к нему.

В 1994 году стороны ратифицировали Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня. Документ подписала самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика с Арменией и Азербайджаном.