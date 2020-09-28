«Продуманная военная операция». Почему Турция вмешивается в карабахский конфликт?

Призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о прекращении «оккупации Арменией территорий Азербайджана» в очередной раз подтверждает близость отношений Анкары и Баку. Об этом в беседе с «360» заявил политтехнолог Марат Баширов.

Он напомнил, что многие турецкие СМИ неоднократно называли Азербайджан братом Турции.

«С точки зрения того, что происходит сейчас в Карабахе, это продуманная военная операция. Турция давно участвовала в планах Баку о возвращении этих земель. Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки вооруженных сил Азербайджана», — заявил эксперт.

Он отметил, что публичная поддержка Эрдогана может помочь с консолидацией вокруг Баку не только части турецкого общества, но и других стран, исповедующих ислам в этом регионе. По мнению эксперта, речь идет об Иране и странах Аравийского полуострова.

«Им важно, чтобы другие страны, которые находятся в этом регионе и исповедуют мусульманскую религию, тоже их поддерживали или как минимум не мешали», — подчеркнул Марат Баширов.

При этом эксперт отметил, что заявления ближневосточных лидеров часто бывают эмоциональны, с высокими нотами. Но в этом случае надо реагировать на суть их заявлений. У Эрдогана она следующая: прямая поддержка Азербайджана в этом конфликте и возвращение под власть Баку всего Карабаха.

Вооруженные столкновения между военными Армении и Азербайджана на границе двух стран начались в выходные и пока закончились. Участники конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Баку заявил, что армянские военные обстреляли приграничную территорию из артиллерийского оружия. Ереван обвинил Азербайджан в использовании установок «Град» для обстрела Нагорного Карабаха. Стороны конфликта объявили о введении военного положения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призвала Армению и Азербайджан к сдержанности, прекращению боевых действий и любых попыток привести к радикализации конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на симпозиуме по международному морскому праву заявил, что нужно покончить с «оккупацией Арменией территорий Азербайджана». Также он призвал официальный Ереван покинуть Карабах.