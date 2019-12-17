Конец пиратской эры. Как в США уничтожили главный нелегальный стрим-сервис, и что это значит для нас

Заблокируют ли стримеров Twitch из-за Rambler? Власти США нанесли страшный удар по кинопиратам, ранее так же поступили власти Нидерландов — будут ли трансляции уничтожены полностью, и как это повлияет на наши вкусы в 2020 году? Размышляет колумнист «360».

Источник фото: РИА «Новости»/Кирилл Каллиников

Это расследование вело ФБР, хотя оно не было связано с наркокартелями, серийными убийцами или хакерскими группировками. Грозная сила американского государства в этот раз обрушилась на двух неприметных программистов из Лас-Вегаса.

Даррил Поло и Луис Вилларино обвиняются всего лишь в нарушении копирайта. Впрочем, масштаб был по-настоящему серьезный — эти два парня, предположительно, создали ряд пиратских сайтов, включая крупнейшие видеохостинги iStreamItAll и Jetflix. Один из этих сайтов имел больше платных подписчиков, чем Netflix, Hulu, Amazon Prime и другие крупнейшие игроки на рынке, отмечает издание USA Today. В его коллекции находились 118 тысяч передач и сериальных эпизодов, а также 11 тысяч фильмов.

Что это — подарок на Новый год крупным корпорациям или закономерная трансформация интернета, ставшего к 2020 году основным поставщиком развлекательного контента?

Охота на пиратов

Сложно представить россиянина старше 30 лет, который хоть раз не скачивал фильмы с торрентов или не пользовался услугами онлайн-кинотеатров, обладавших неизвестно откуда взявшейся коллекцией из десятков тысяч картин всех стран и жанров.

Но эпоха интернет-халявы безвозвратно уходит. Если раньше теле- и студийные гиганты предпочитали не замечать наглых сетевых выскочек и угрожающие надписи о запрете съемок перед началом показов в кинотеатрах были, скорее, аналогом «Осторожно: злая собака!», то в последние годы с пиратами идет серьезная и безжалостная борьба.

До конца «гидру» нелегального контента додавить не удается — будем откровенны, многим людям все еще кажется естественным, что в интернете можно найти бесплатную копию любой программы, игры или телепередачи, но пиратам уже давно пришлось перейти от наступления к обороне. В этом году западным правоохранителям удалось нанести несколько тяжелых ударов по пиратской индустрии.

В частности, в Нидерландах были изъяты серверы стримингового плеера Moonwalk — именно с его помощью работали 80% нелегальных онлайн-кинотеатров на русском языке. Сервис действовал более шести лет и обеспечивал доступ примерно к 26 тысячам фильмов.

Такой огромный архив из-за сложности с авторскими правами не может позволить себе ни одна легальная платформа. Зато владельцы легальных площадок могут использовать юридические инструменты, чтобы один за другим обрушить сервисы, нарушающие копирайт.

Надо отметить, что у современного понимания авторских прав есть немало оппонентов, считающих их средством наживы для компаний, использующих чужой творческий труд. На этой идеологической платформе в Европе возник целый ряд Пиратских партий, с переменным успехом участвующих в политической борьбе.

Но даже сторонники свободного распространения информации признают, что закоренелые сетевые пираты давно растеряли романтический флер и сами превратились в бизнесменов, наживающихся на своих пользователях.

Уходящая натура

Пиратство уже много лет как стало прибыльным бизнесом. Владельцы Moonwalk зарабатывали на жизнь с помощью встроенной рекламы, которая проигрывалась при запуске плеера, а создатели iStreamItAll уже признались, что их деятельность принесла им не менее одного миллиона долларов.

Звучит скромно по сравнению с миллиардами крупных дистрибьюторов кино, видео- и телепродукции, но реальная сумма пиратского дохода может быть еще выше — у «фальшивого Netflix» Jetflix были десятки тысяч платных подписчиков. Построившие этот рисковый бизнес, пираты-программисты использовали специальный софт, позволявший в автоматическом режиме находить, скачивать и заливать на серверы украденные кем-то другим фильмы и сериалы.

Нет сомнений, что аналогично работает подавляющее большинство пиратских ресурсов и мечтатели, искренне желающие делиться доступным им контентом с другими людьми, превратились в редкий типаж. Отсюда неразборчивость в рекламодателях — навязчивая реклама запрещенных онлайн-казино в сериалах с неофициальной озвучкой стала неисчерпаемым источником мемов.

В 2020 году пираты вряд ли будут окончательно побеждены, но, возможно, подойдет к концу трансформация интернета в зарегулированную и подконтрольную площадку. Хорошо ли это, спросите вы? Данный процесс неизбежен и схож с завоеванием Дикого Запада, где вслед за ковбоями и былой вольностью пришли строители железных дорог, нефтяных вышек и больших городов, превратившие свободные прерии в неотъемлемую часть единой инфраструктуры государства.

Одно можно сказать точно: свободный обмен информацией не умрет, а примет новые формы. Уже сейчас создатели качественного контента все чаще прибегают модели распространения за пожертвования (донаты), многие программы делаются авторами доступными для скачивания и доработки другими людьми, а у открытой лицензии «копилефт» появляется все больше сторонников.

Это означает, что ужесточение борьбы с пиратством не приведет к однозначному доминированию в нашей жизни больших корпораций, а наоборот — заставит людей тщательней разбираться в той продукции, которую они хотят потреблять. Ну и, конечно, хочется верить, что сами компании вроде Netflix прежде всего продолжат вкладывать деньги в разнообразные новые кинопроекты, а не сосредоточатся на бесконечной борьбе с нарушениями копирайта.

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