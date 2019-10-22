Российским кинопиратам отключили плеер

На Moonwalk в Голландии обратили внимание после выхода в феврале 2019 года отчета компании Group-IB, которая занимается кибербезопасностью. В нем говорилось, что российские правообладатели не могут бороться с сервисом, поскольку его серверы находятся в Нидерландах.

Как сообщают правообладатели, Moonwalk обслуживал 80% пиратских сайтов в Рунете, включая наиболее крупные ресурсы. На 50 популярнейших сайтов каждый месяц заходили 89 миллионов уникальных пользователей.

Плеер работал с 2013 года. На начало этого года на сервисе было 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов. Владельцы Moonwalk неизвестны. Они получали деньги за встроенную в плеер рекламу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с пиратством в интернете должна продолжаться, несмотря на сопротивление.