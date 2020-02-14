Конец дела. С Дарьи Агений сняли обвинения в ударе ножом насильника

Дело против молодой художницы Дарьи Агений окончательно закрыли — следствие встало на сторону девушки, ударившей ножом насильника. О том, как Дарью спасали от тюрьмы, и почему ее обидчик до сих пор на свободе, — в материале «360».

Уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил адвокат Дарьи. Сама она заявила «360», что рада такому исходу, но не считает его хеппи-эндом, «потому что насильник на свободе, и не так это должно работать».

С чего все началось

Источник фото: страница Дарьи Агений во «ВКонтакте»

История началась летом 2018 года. Жительница Химок Дарья, которой тогда было 18 лет, сопровождала группу детей в Туапсе. Передав их вожатым, девушка отправилась отдыхать. На море она собиралась провести несколько дней. Уже поздно вечером Дарья пошла в магазин за водой — ту, что была в хостеле, по ее словам, пить было невозможно. На обратном пути к ней подошел пьяный мужчина и начал приставать. По словам Дарьи, он навалился на нее сзади, а когда она закричала — заткнул рот рукой.

Девушке удалось достать из сумки перочинный ножик и пару раз ударить насильника в бок, рассказывала она. После этого мужчина ушел, а туристка побежала к группе ребят, с которыми повстречалась до этого. Вместе с ними она какое-то время искала насильника, потом они проводили ее до хостела.

«Ночью я писала подругам о том, что произошло, они пытались меня успокоить. Наутро я поменяла билеты и уехала домой, в Москву», — говорила Дарья.

Спустя месяц ее задержали и доставили из Москвы в Туапсе. Мужчина, которого она ранила, потребовал от девушки 300 тысяч рублей за физический и моральный ущерб. Тогда же стала известна его версия событий.

Версия любителя Есенина

Источник фото: страница Дарьи Агений во «ВКонтакте»

По словам 38-летнего Игоря Сторожева, девушка спрашивала его, где можно переночевать. Он проводил ее до хостела, а по пути читал стихи Есенина. Когда они дошли, туристка решила попрощаться, что расстроило мужчину. Когда он взял Дарью за руку, она начала кричать. Местный житель отпустил девушку и ушел, а позднее почувствовал боль в животе и понял, что его ранили.

Мужчина работает в IT-компании. Он женат, воспитывает малолетнего сына.

«Я ее держал за руку. Пытался поговорить, я стихи ей рассказывал. Я как выпью, у меня хорошее настроение. Она стала вырываться и кричать. Я испугался, что она орет. Я говорю: „Ты чего орешь?“ Пытался успокоить. Взял ее, и она меня ударила. Все. Это было дело 10 секунд», — утверждал он.

Любитель Есенина получил ранение кишечника, поэтому травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью. У Дарьи появились все шансы надолго сесть в колонию. Сама она подала заявление о попытке изнасилования, однако, по ее словам, принять его отказались.

Позже оперативники сказали девушке, что если бы в тот же день она не поменяла билет на поезд, ее бы не нашли.

Внимание СМИ

Дарья решила рассказать о своей истории публично, в июне 2019 года она запустила флешмоб #самаНЕвиновата, чтобы привлечь внимание к жертвам насилия.

«Конечно, все что я делаю, я делаю в первую очередь для того, чтобы самой не сесть», — говорила девушка «Медузе».

Внимание СМИ помогло, и в ноябре 2019 года обвинение против Дарьи переквалифицировали на превышение пределов необходимой самообороны. Теперь его и вовсе закрыли.

Против Сторожева дело возбуждать не стали — свидетельницей домогательств была лишь сама Дарья, и доказать что-то в этом случае было бы проблематично.

Свобода

Источник фото: страница Дарьи Агений во «ВКонтакте»

«Я хорошо подумала и поняла, что я не готова. У меня уже нет сил, денег, времени на судебные разбирательства, и я понимаю, что шанс просто наказать насильника очень маленький», — сказала она «360».

По словам Дарьи, ее случай — чуть ли не единственный, при котором, несмотря на ножевые ранения, «просто закрывают дело и все, отпускают».

«Это великая случайность и удача, и я не готова рисковать своей свободой, чтобы добиться справедливости», — резюмировала художница.