«Это не хеппи-энд». Оправданная Дарья Агений отказалась засудить насильника

«Дело закрыли, если коротко. Подробнее пока, к сожалению, не могу сказать, потому что жду документов от своего адвоката, который еще их не прислал. Но уже, если ему верить, можно радоваться. Хотя не могу сказать, что это хеппи-энд, потому что насильник на свободе и не так это должно работать», — рассказала «360» Агений.

Добиваться его уголовного преследования девушка не будет. Так она решила по многим причинам. Говорит, ни сил, ни денег у нее на многочисленные суды уже не осталось, а доказать его вину будет почти нереально. Спасибо, как говорится, что ее саму отпустили и не посадили.

«Я хорошо подумала и поняла, что я не готова. У меня уже нет сил, денег, времени на судебные разбирательства и я понимаю, что шанс просто наказать насильника очень маленький. И то, что я сейчас на свободе — это, как мне кажется, чуть ли не единственный случай, когда с такими доказательствами, с ножевыми ранениями просто закрывают дело и все, отпускают. Это великая случайность и удача, и я не готова рисковать своей свободой, чтобы добиться справедливости», — добавила Агений.

За те два года, что шли разбирательства, девушка успела в Сети запустить кампанию #самаНЕвиновата. Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме самообороны при попытке изнасилования. На сайте Change.org она даже создала петицию с требованием защитить жертв изнасилований и домогательств. Пока что ее подписали чуть меньше 50 тысяч человек.

«Думаю, что я это не оставлю. За последние два года я сильно прониклась темой насилия и думаю, что даже после окончания дела я буду продолжать этим заниматься. Возможно, не так усиленно, но я бы хотела быть человеком, который просвещает девушек, рассказывает, что насилие есть и как его правильно избегать. А лучше не допускать вообще», — заключила Агений.