Россия объявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

Российское Министерство финансов начало процедуру денонсации налогового соглашения с Кипром. Это необходимо, чтобы избежать двойного налогообложения.

Россия и Кипр провели переговоры об изменении договора в части увеличения налога у источника до 15% касательно дивидендов и процентов. Минфин изучил предложения кипрских коллег и решил, что «они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ».

В Минфине отметили, что помимо этого предложения Кипра будут способствовать безналоговому выводу финансовых ресурсов из России через кипрскую юрисдикцию.

«Принимая во внимание тесные экономические и исторические связи между двумя государствами, российская сторона сформулировала варианты компромиссного решения данного вопроса и предложила оперативно в течение этой недели провести очные переговоры на Кипре с тем, чтобы выйти на решение, но получила отказ», — сообщили в министерстве.

В свою очередь, в Минфине Кипра заверили РИА «Новости», что пока не получали решений о денонсации соглашения. По словам ведомства, такой шаг может привести к негативным результатам.