Intel ушел из России. Но наши компьютеры продолжат работать

Американская корпорация Intel вслед за прекращением поставок продукции объявила о приостановке всех бизнес-операций в России. «360» разобрался, как уход из страны крупнейшего производителя процессоров и микрочипов может затронуть обычных пользователей. Ведь у огромного количества россиян компьютеры и ноутбуки на процессорах Intel.

Intel ушел, но остался

Уход Intel с рынка в первую очередь ударит по отрасли и компаниям, которые производят компьютерную технику. Проблемы из-за дефицита микрочипов начались в мире еще задолго до событий на Украине, поэтому ситуация только усложнится.

Для обычных пользователей ничего не поменяется. Компьютеры проработают столько, на сколько хватит ресурса. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал «360», что у него до сих пор работает даже совсем старенький ноутбук. А вот с новой техникой в будущем, возможно, все будет не так просто.

«Сейчас компьютеры работают, никто не отключает то, что уже установлено, извините, оплачено и куплено. Но в будущем — да, нам светит… И так-то проблема с чипами. Intel все-таки производитель крупнейший. Теперь из-за 5G потребность возросла очень сильно. Короче говоря, удар если не под дых, то по лицу», — отметил Букштейн.

Жизнь наладится

Импортозамещение в России хромает в том, что связано с электроникой и производством. Производить столько чипов, сколько нужно, Россия сможет нескоро. Поэтому адекватную замену американским процессорам еще придется поискать. Зато с программным обеспечением российские специалисты точно смогут что-то придумать, отметил он.

Сейчас страны Запада бросили все силы на попытки изолировать Россию. Нужно понимать, что и это не навсегда, добавил Букштейн.

«Я думаю, что с окончанием всех потрясений, которые происходят вокруг страны, наверное, как-то жизнь будет налаживаться. Сейчас все взвинчены. Страна происхождения (США — прим. ред.) старается нам жизнь отравить изо всех сил, хотя заявляют, что они не против российского народа. Но эти байки они пусть детям расскажут», — сказал Букштейн.

Свое производство у РФ есть, хотя оно несравнимо по масштабам. У России и не было цели заполонить весь мир своей техникой. Но отечественные компьютеры из строя не выведут, подчеркнул он.

«Мы работаем, нашу технику никто не остановит. А вот как будет с объемом производства вычислительной техники — это вопрос. Потому что даже у нашего большого друга на Востоке (Китай — прим. ред.) возможности ограничены, к сожалению», — отметил журналист.

Заявления не означают действий

Уход Intel из России, как и других американских компаний, без сомнений, продавили власти США. Они заявляют, что частный бизнес им неподконтролен, но по факту страна наблюдает обратное. Однако и о возможных последствиях пока рано судить.

«Эти политические заявления еще не означают практических действий. Например, пункты обмена трафика в Европе заявили, что присоединяются к санкциям. А пункты работают. Потому что есть вещи, которые по щелчку пальцев политиков остановить довольно сложно», — заключил Букштейн.