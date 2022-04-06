Intel объявил о приостановке деятельности в России

Один из крупнейших мировых производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, американская компания Intel объявила о приостановке своей деятельности на территории России. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России», — говорится в сообщении компании.

Из заявления следует, что компания занимается вопросами поддержки своих сотрудников, включая около 1,2 тысячи человек в России. Ранее Intel уже сообщала о приостановке поставки продукции клиентам в России и Белоруссии.

Компания Intel Corp. была основана в США в 1968 году. Занимается производством широкого спектра электронных устройств и компьютерных компонентов. Штат компании составляет более 120 тысяч человек. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 19,9 миллиарда долларов, что на 5% ниже, чем годом ранее.

В свою очередь, подразделение Sony PlayStation — Sony Interactive Entertainment (SIE) — заявило о приостановке поставок в РФ программного обеспечения. Работать перестанет и PlayStation Store. Компания временно прекратит поставлять все ПО и оборудования в Россию. Решение приняли на фоне ситуации на Украине.