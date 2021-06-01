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    01 июня 2021, 19:35

    Колорит «Брата 2» адаптировали для иностранцев. Как крылатые фразы из фильма услышат зрители Netflix

    Ксения Дагаева

    Netflix купила права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Фильмы уже доступны к просмотру на сайте стримингового сервиса. Стоимость сделки не разглашают. Зато стало известно, как американская компания перевела крылатые фразы из культовых фильмов.

    Колорит «Брата 2» адаптировали для иностранцев. Как крылатые фразы из фильма услышат зрители Netflix

    Еще до выхода англоязычных версий картин в Сети начали распространятся фейки. Якобы некоторые неполиткорректные цитаты из «Брата» и «Брата 2» толерантные иностранцы перевели неверно. Например, писали, что фраза «Не брат ты мне, гнида чернож***я» стала «Не брат ты мне, ***** [женский половой орган] армянская». Это вызвало множество негативных комментариев в Сети. Правда, с премьерой стало понятно, что словосочетание перевели как «глист чернож***й». Первый же вариант на самом деле был сделан со старой DVD-версии.

    Колорит «Брата 2» адаптировали для иностранцев. Как крылатые фразы из фильма услышат зрители Netflix | Изображение 1Источник фото: кадр из фильма «Брат»

    Да и вообще — многие выражения переводчики оставили без правок. Так слова про то, что «все режиссеры — ****** [нетрадиционной ориентации]» перевели дословно. Решили не менять и фразу «Свой? „Свой своему поневоле брат“ — народная фашистская поговорка. Фашист».

    Колорит «Брата 2» адаптировали для иностранцев. Как крылатые фразы из фильма услышат зрители Netflix | Изображение 2Источник фото: кадр из фильма «Брат»

    Некоторые отрывки сотрудникам Netflix все же пришлось править в соответствии с английскими пословицами и поговорками. Слова «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке».

    Ну и конечно, кое-где толерантные инострауцы решили сгладить углы. Формулировка «А то я евреев как-то не очень» в англоязычной версии звучит так: «Я не большой фанат евреев». Несколько удивил зрителей перевод и одного из любимых для фанатов картин диалогов: — Слышь, земляк, а где здесь русские живут? ― Москаль мэни нэ зэмляк. ― Бендеровец?

    Его для Netflix перевели следующим образом: — Слышь, земляк, где русские живут? — Московиты не мои земляки. — Украинский нацистский коллаборационист?

    Колорит «Брата 2» адаптировали для иностранцев. Как крылатые фразы из фильма услышат зрители Netflix | Изображение 3Источник фото: кадр из фильма «Брат 2»

    Можно лишь догадываться, как иностранцам пришлось поломать голову над переводом других — особо колоритных — формулировок картин Балабанова.

    «Музыка ваша американская — говно. Ну, чего споришь? Тебе говорят: говно, а ты споришь. Да и сами вы все… Скоро всей вашей Америке кердык. Вам всем козью рожу устроим. Понял?». Эту реплику для Netflix чуть изменили: «Ваша американская музыка — говно. Зачем споришь? Я сказал, музыка говно. А ты споришь. Да и вы все… Скоро ваша Америка выкусит. Мы сотрем улыбку с ваших самодовольных рож. Понял?»

    Колорит «Брата 2» адаптировали для иностранцев. Как крылатые фразы из фильма услышат зрители Netflix | Изображение 4Источник фото: кадр из фильма «Брат»

    Это же касается и формулировки: «Ну, Татарин! Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». Американская комgания перевела поговорку на свой манер: «Ну, Татарин, жизнь висит на нитке, а он думает о хлебе».

    «Брат» и «Брат 2» станут первыми старыми российскими фильмами, которые появятся на Netflix. До сих пор сервис выкупал права на новые проекты.