Колорит «Брата 2» адаптировали для иностранцев. Как крылатые фразы из фильма услышат зрители Netflix

Netflix купила права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Фильмы уже доступны к просмотру на сайте стримингового сервиса. Стоимость сделки не разглашают. Зато стало известно, как американская компания перевела крылатые фразы из культовых фильмов.

Еще до выхода англоязычных версий картин в Сети начали распространятся фейки. Якобы некоторые неполиткорректные цитаты из «Брата» и «Брата 2» толерантные иностранцы перевели неверно. Например, писали, что фраза «Не брат ты мне, гнида чернож***я» стала «Не брат ты мне, ***** [женский половой орган] армянская». Это вызвало множество негативных комментариев в Сети. Правда, с премьерой стало понятно, что словосочетание перевели как «глист чернож***й». Первый же вариант на самом деле был сделан со старой DVD-версии.

Источник фото: кадр из фильма «Брат»

Да и вообще — многие выражения переводчики оставили без правок. Так слова про то, что «все режиссеры — ****** [нетрадиционной ориентации]» перевели дословно. Решили не менять и фразу «Свой? „Свой своему поневоле брат“ — народная фашистская поговорка. Фашист».

Источник фото: кадр из фильма «Брат»

Некоторые отрывки сотрудникам Netflix все же пришлось править в соответствии с английскими пословицами и поговорками. Слова «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке».

Ну и конечно, кое-где толерантные инострауцы решили сгладить углы. Формулировка «А то я евреев как-то не очень» в англоязычной версии звучит так: «Я не большой фанат евреев». Несколько удивил зрителей перевод и одного из любимых для фанатов картин диалогов: — Слышь, земляк, а где здесь русские живут? ― Москаль мэни нэ зэмляк. ― Бендеровец?

Его для Netflix перевели следующим образом: — Слышь, земляк, где русские живут? — Московиты не мои земляки. — Украинский нацистский коллаборационист?

Источник фото: кадр из фильма «Брат 2»

Можно лишь догадываться, как иностранцам пришлось поломать голову над переводом других — особо колоритных — формулировок картин Балабанова.

«Музыка ваша американская — говно. Ну, чего споришь? Тебе говорят: говно, а ты споришь. Да и сами вы все… Скоро всей вашей Америке кердык. Вам всем козью рожу устроим. Понял?». Эту реплику для Netflix чуть изменили: «Ваша американская музыка — говно. Зачем споришь? Я сказал, музыка говно. А ты споришь. Да и вы все… Скоро ваша Америка выкусит. Мы сотрем улыбку с ваших самодовольных рож. Понял?»

Источник фото: кадр из фильма «Брат»

Это же касается и формулировки: «Ну, Татарин! Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». Американская комgания перевела поговорку на свой манер: «Ну, Татарин, жизнь висит на нитке, а он думает о хлебе».

«Брат» и «Брат 2» станут первыми старыми российскими фильмами, которые появятся на Netflix. До сих пор сервис выкупал права на новые проекты.