Холодная погода и готовность ЖКХ. Когда в Подмосковье включат отопление

Сентябрь принес в столичный регион ощутимый холод, из-за которого жителям пока приходится кутаться дома в пледы. Но мерзнуть осталось недолго. Подмосковье уже подготовилось к отопительному сезону, а министр энергетики региона Александр Самарин объяснил, когда в дома подадут тепло.

Начиная с 15 сентября в Московской области начались пробные включения отопления. Поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Просим жителей обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. При утечке необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета», — привела слова Самарина в Instagram пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Условием для старта отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха. Отопление дадут, когда в течение пяти дней среднее значение будет не больше +8 градусов тепла. По словам синоптиков, такая погода установится в Подмосковье в самом конце сентября — начале октября. Но и на следующей неделе жителям региона мерзнуть не придется. Придет настоящее бабье лето, а среднесуточная температура составит +15 градусов.

«Если ночью +10 градусов, а днем +20 — складываем, делим пополам и получаем +15 градусов среднесуточную температуру. О каком отоплении [идет речь]. Мы сжаримся, если включат это отопление. Отопление я думаю, что будет в начале октября, когда резко похолодает», — рассказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Первым делом тепло подадут в детские сады, школы и больницы. Согласно правилам, запуск отопления происходит в течение пяти дней. О запуске отопления в Подмосковье в своих округах объявят главы муниципалитетов. Но для старта отопительного сезона необходимы не только погодные условия, но и полная готовность объектов энергетики и ЖКХ.

Сейчас ремонтные работы и испытания тепловых сетей завершены уже во всех муниципалитетах Московской области. В регионе проверили и подготовили около 2,5 тысячи котельных, 10,7 тысячи километров теплосетей, порядка 40 тысяч электросетевых подстанций и 55 тысяч многоквартирных домов.

Интерактивная карта

Для удобства жителей в Подмосковье создали интерактивную карту области. Летом с ее помощью можно было узнать о сроках отключения горячей воды, а до конца недели на сайте разместят даты запуска отопления в каждом доме. Кроме того, на карте указаны контакты управляющих организаций, а также жители могут сообщить о предоставлении некачественной услуги.

«Интерактивная карта была разработана по поручению губернатора Андрея Воробьева. На ней отображены графики отключения ГВС по каждому из 55 755 многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Планируется, что до конца года на карте будут отображаться отключения по всем видам ресурсов», — отметил Самарин.

Он добавил, что сервис запустили в конце мая. За эти месяцы картой воспользовались более полумиллиона человек. По словам министра, чаще всего на сайт заходили с помощью мобильных устройств.

Для пользователей доступна функция уведомлений. Чтобы подписаться на оповещения через e-mail или Telegram, нужно найти дом на карте и выбрать соответствующее обозначение под строкой «Подписка на уведомления». Помимо этого, объявления со ссылкой на интерактивную карту разместят на подъездах подмосковных домов. Жильцы смогут просто навести на QR-код камеру мобильного телефона, после чего на экране откроется портал.