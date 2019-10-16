Ким Чен Ын на белом коне взошел на священную для корейцев гору Пэктусан. Фото руководителя КНДР в седле заставили западную прессу задуматься. До этого лидер Северной Кореи восходил на гору несколько раз. Каждый был связан со знаковым моментом в истории страны. Чего ждать теперь?

Глава КНДР поднялся на белом коне «по первому снегу» на вершину горы Пэктусан. Это высшая точка Корейского полуострова и священное место местных жителей. Именно с нее сошел основатель Древнего Корейского государства Тангун (более четырех тысяч лет назад). Также на Пэктусане родился отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ир.

По дороге на вершину нынешний глава Северной Кореи «с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей». Ким Чен Ын уже трижды поднимался на священную гору. Каждый раз это происходило накануне важных для самого главы и всего государства событий.

«Ситуация в стране сложная из-за непрекращающихся санкций и давления со стороны враждебных сил, нам предстоит много трудностей и испытаний. Боль, которую враги под руководством США нанесли корейскому народу, превратилась в гнев», — процитировало Ким Чен Ына Yonhap News Agency.

Немецкая газета Die Welt задалась вопросом: «Что хочет сказать Ким Чен Ын этими фото?» Сами снимки издание назвало «романтическими» и «пропагандистскими».

Журналисты напомнили, что глава КНДР до этого посещал гору, когда Северная Корея запустила свою крупнейшую межконтинентальную баллистическую ракету, а также за несколько недель до новогоднего обращения, которое вызвало сближение с Южной Кореей. Что же знаменует собой это восхождение на Пэктусан, пока не ясно.

В «Би-би-си» предположили, что так Ким Чен Ын демонстрирует свою силу: «Не такое уж тонкое напоминание для северокорейцев о мощи своего лидера, а также о его доблести — он же на коне». Также, по мнению авторов материала, «пафосными снимками» глава государства может показать, что переосмыслил свое обещание воздержаться от испытаний ракет большой дальности и ядерного оружия.

Ким Чен Ын прогулялся среди кукурузы и оценил луковый урожай. Фото Подробнее

Переговоры с США сейчас в тупике, а сам Дональд Трамп отвлекается на другие внутренние и внешние дела. Так что красочные многозначительные картинки могут быть призывом к главе Штатов обратить внимание на КНДР.

В The Guardian отметили, что, похоже, Ким Чен Ын планирует «великую операцию, чтобы поразить мир чудом». Издание процитировало Джошуа Поллака — специалиста по Северной Корее из Института международных исследований Мидлбери в Монтерее, Калифорния. По его словам, действия лидера КНДР «символизируют неповиновение». Так Ким выступает против международных санкций и давления в связи с программами ядерного оружия и баллистических ракет.

С этим согласны и в ABC News. Там авторы материала отметили, что Северная Корея с 2006 года получила в общей сложности 11 «раундов» санкций, которые ужесточились три года назад.

AFP News привело слова профессора Университета Донгсо в Южной Корее Б. Р. Майерса, специализирующегося на северокорейской пропаганде. Он считает, изображения «представляют собой имперский мотив лидера, защищающего культурную и идеологическую чистоту нации от коррумпированных внешних сил».

В The Associated Press отметили, что символично не только само восхождение на Пэктусан. Роль сыграл даже выбор масти коня.

«Белый конь — пропагандистский символ для семьи Ким, правившей Северной Кореей на протяжении семи десятилетий, основываясь на культе личности… Государственные СМИ время от времени показывали, как Ким, его сестра и его отец катаются на белых лошадях. Символизм восходит к Ким Ир Сену, который, согласно официальному повествованию КНДР, водил белого коня во время борьбы с японскими колониальными правителями», — напомнили в издании.