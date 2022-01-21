Вассерман заявил о страшных последствиях при падении астероида 2022 AE1

Падение на Землю астероида 2022 AE1 может привести к катастрофическим последствиям, начиная от разрушения большей части суши, заканчивая изменением направления течения Гольфстрима. Об этом в комментарии РИА ФАН заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он пояснил, что сейчас все зависит от того, под каким углом небесное тело войдет в атмосферу нашей планеты. При падении по касательной астероид сгорит в плотных слоях атмосферы. В противном случае Землю ждет глобальная катастрофа.

«Если астероид, например, попадет в Атлантический океан, куда-то в зону Гольфстрима, то будет не только смыто волнами практически все заселенное побережье Западной Европы и Северной Америки на многие десятки километров вглубь, но могут также произойти изменения донного рельефа — достаточные для того, чтобы Гольфстрим стал течь иначе», — подчеркнул депутат.

Астероид 2022 AE1 американские астрономы обнаружили в начале января. Специалисты заявили, что небесное тело имеет максимальный риск столкновения с Землей. Эту вероятность ученые оценили на уровне один к 1700.

Диаметр небесного тела составляет 70 метров, а летит он со скоростью 19,83 километра в секунду. По туринской шкале он получил величину опасности один. Этот способ расчета устанавливают из математической вероятности столкновения. Ноль на шкале указывает на невозможность столкновения, а уровень 10, когда оно неизбежно.