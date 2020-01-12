Вымирание грозит почти миллиону видов животных и растений. Кто уже исчез за последнее столетие?

Крупнейшая пресноводная рыба —китайский веслонос, — признана учеными полностью исчезнувшим видом. Эта рыба существовала еще 34–75 миллионов лет назад, и обитала в реке Янцзы в Китае. Теперь китайские ученые бьют тревогу, ведь после последних исследований в реке не досчитались еще 140 видов рыб. Ученые по всему миру констатируют — многие виды представителей фауны исчезают с лица Земли гораздо быстрее естественного уровня. О том, какие виды животных и рыб вымерли только за последние 100 лет — в материале «360».

В мае 2019 года Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES) опубликовала короткую версию доклада, в которой говорилось, что около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения .

Во всем мире ученые занимаются исследованием объективных причин вымирания животных и растений, рыб и насекомых. Редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды флоры и фауны внесены в Красную книгу. На основе ее материалов проводится разработка научных и практических мер, направленных на охрану, воспроизводство и рациональное использование занесенных в список видов. Несмотря на это, по-прежнему многие животные находятся под угрозой, а некоторые уже окончательно исчезли с лица Земли.

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2020 — китайский веслонос

Новое десятилетие началось с печальной новости для ученых. Специалисты сообщили о полном исчезновении китайских веслоносов, или псефурфов. Это были крупнейшие пресноводные рыбы, которые могли достигать в длину семи метров. При этом весить рыба могла от трехсот до пятисот килограммов.

Живую особь этого вида в последний раз видели в январе 2003 года, но затем их становилось все меньше. Ученые пытались вырастить вид в неволе, но попытки не увенчались успехом.

Раньше веслоносы водились в китайской реке Янцзы, но чрезмерный вылов, загрязнение воды и строительство гидроэлектростанций привели к вымиранию этого вида рыбы.

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2018 — восточная пума

Восточных пум когда-то можно было встретить северо-востоке США и юге Канады, однако последний раз этих хвостатых видели в далеком 1938 году. Тогда пуму удалось поймать в канадском штате Мэн. После этого местные жители нередко утверждали, что им попадалась на глаза хищная кошка, но эксперты полагают, что люди могли видеть какой-то другой подвид.

Истреблять пум стали с XVI века колонисты, которые стали защищать от них себя и скот. На хищников ставили капканы, травили и отстреливали. Кроме того, люди охотились на оленей, которыми также питались пумы. Поселенцы вырубали леса, из-за чего уменьшался ареал обитания хвостатых.

Ученые довольно долго не признавали восточных пум вымершими и официально это произошло только в 2018 году после заявления Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

2017 — китайский речной дельфин

Китайский речной дельфин был открыт в 1918 году в пресноводном озере Дунтин, в китайской провинции Хунань. Это светло-голубовато-серое млекопитающее с белым брюхом, плавник такого дельфина похож на флажок. Длина его тела составляет от 1,4 метра до 2,5 метров, масса — 42 — 167 килограмм. При этом самки данного вида крупнее самцов.

В 2006 году экспедиция, проводившая исследование, не смогла обнаружить данный вид. Однако в августе следующего года житель Китая заснял на видео большое белое животное, которое плавало в реке Янцзы. Многие решили, что это был китайский речной дельфин.

Всего через 10 лет — в 2017 году, — комиссия по вымершим животным Китая сделала объявление, в котором назвала этот вид дельфинов исчезнувшим.

Источник фото: wikipedia

2012 — абингдонская черепаха

В 1972-м венгерский ученым Йожеф Вагвельди был на галапагосском острове Пинта и нашел там абингдонскую слоновую черепаху. Рептилию назвали в честь американского актера Джорджа Гобеля и долгое время считали последним представителем своего подвида.

Зоологи несколько десятилетий пытались получить от Джорджа потомство, но из этого ничего не выходило. От этой черепахи появился всего один выводок яиц, оказавшийся нежизнеспособным.

Джоржа нашли мертвым в заповеднике в июне 2012 года. Ему было 100 лет, однако это очень мало по меркам черепахи. Несмотря на это, рептилия успела стать символом Галапагосского национального парка, получить звание известного холостяка и даже стать героем книги под названием «Одинокий Джордж: Жизнь и любовь самой известной черепахи в мире».

Источник фото: Wikimedia

2011 — камерунский черный носорог

Западный (камерунский) черный носорог — один из подвидов носорогов в Африке. В длину достигал около трех метров, а вес его составлял две тонны. Животное обитало в Камеруне.

Вид процветал до XIX века, однако, после этого люди все больше стали охотиться на носорогов. Браконьеры истребляли животное за его рог — он считался лечебным. В 2011 году поиски западного черного носорога оказались безуспешными. Вид был объявлен вымершим.

Источник фото: wikimedia

2008 — карибский тюлень-монах

Карибский тюлень-монах, которого прозвали «морской волк» — крупный вид тюленей, населявших когда-то Карибский бассейн.

Последнее подтвержденное наблюдение этого вида тюленей было зафиксировано 1952 году. После этого «морского волка» никто больше не видел. В 2008 году вид был официально признан вымершим.

Причиной исчезновения карибского тюленя-монаха стало браконьерство, а также истощение их источников пищи.

Источник фото: pixabay

2000 — пиренейский козерог

Козерог Селия умерла в январе 2000-го и стала последней представительницей букардо — подвида пиренейского козла. Эти животные обитали на Пиренейском полуострове и процветали. Самцы отличались длинными толстыми рогами с «ребрами», у самок рога были намного меньше.

К XX веку популяция букардо резко сократилась из-за активной охоты и появления домашнего рогатого скота, который пасли в высокогорных районах.Со временем от всего вида осталась только одна небольшая популяция в испанском парке Ордеса-и-Монте-Пердидо, которую в итоге представляла одна лишь Селия.

У нее успели взять ДНК и в 2009 году попытались «воскресить» пиренейских козерогов. Ученым удалось добиться определенных успехов, так как одна из коз родила козленка вымершего вида. К сожалению, животное погибло из-за проблем с дыханием.

Источник фото: Общественное достояние

Островная хутия

Островная хутия — это вид грызунов, обитавший на острове Малый Сисне в Карибском море. Из-за того, что основание острова состоит из коралловой породы, то и селились эти животные в расщелинах кораллов. При этом, рыть норы они не могли.

Представителей этого вида не видели с начала 1950-х годов. Они считаются вымершими из-за хищничества со стороны кошек, которые были завезены на остров до 1960-х годов.

Источник фото: wikimedia

Сумчатый волк

Сумчатый или тасманийский волк, или тилацин — единственный представитель семейства сумчатых волков.

Его описание впервые было опубликовано в трудах лондонского Линнеевского общества в 1808 году. Автором материала стал натуралист-любитель Джордж Харрис.

Первыми установили контакт с сумчатыми волками народы Австралии. Это подтверждают найденные в большом количестве гравюры и наскальные рисунки, относящиеся не позднее чем к 1000 году до нашей эры.

Последний дикий сумчатый волк был убит 13 мая 1930 года, через шесть лет —в 1936 году, — в частном зоопарке в Хобарте от старости скончался последний сумчатый волк.

В 1999 году Национальный австралийский музей в Сиднее объявил о начале проекта по созданию клона сумчатого волка с использованием ДНК щенков этого животного, сохранившихся в музее в заспиртованном виде. В 2002-м ДНК удалось извлечь, но образцы оказались поврежденными и непригодными для использования.

В 2005 году было объявлено о приостановке проекта. Но уже в мае 2008-го ученые все же смогли заставить некоторые гены сумчатого волка работать в мышином эмбрионе.

Источник фото: Публичное достояние

Балийский тигр

Балийский тигр обитал исключительно на индонезийском острове Бали. Преимущественно этого представителя кошачьих можно было встретить в местных лесах.

Балийский тигр являлся одним из самых мелких представителей вида тигров. А после первого убийства животного, в 1911 году, представители этого подвида стали особенно интересны охотникам, в следствии чего были очень быстро истреблены.

Последняя самка балийского тигра была убита в западной части острова. Подвид был официально объявлен вымершим в 1937 году.

Это далеко не все животные, исчезнувшие с лица Земли за последний век. Вымирание животных и рыб может быть вызвано природными явлениями, например, изменением климата или уровня моря, но в последнее время виновниками гибели множества видов являются и люди. Разрушение среды обитания тех или иных видов флоры и фауны по мере расширения городов, вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, и конечно, браконьерство — все это можно отнести к главным причинам вымирания различных видов животных, рыб, насекомых и растений.