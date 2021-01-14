Картины с национальными символами и эротикой рассорили башкир. Точку поможет поставить закон

Уфимская художница Алена Савельева рассказала об угрозах, поступающих ей и ее близким. Причиной стали картины, на которых девушка изображала обнаженных людей с традиционными башкирскими элементами одежды и орнаментами. Общество разделилось на две стороны: одни готовы устроить над Аленой самосуд, другие ее защищают. На девушку уже пожаловались в прокуратуру, но она вполне может рассчитывать на помощь закона.

Жалобы и угрозы

Во время самоизоляции уфимка Алена Савельева начала рисовать картины, на которых изображала обнаженных людей и башкирские костюмы, орнаменты и занятия. На одной из них были характерные танцы, на другой — куреш, традиционный вид борьбы тюркских народов. Однако многих смутило то, что символы башкирской культуры соседствуют с обнаженной натурой, цветовыми сочетаниями, напомнившими некоторым радужный флаг, символ ЛГБТ-сообщества.

Одним из недовольных оказался башкирский активист Руслан Габбасов. По данным местных СМИ, он был лидером запрещенной в России организации «Башкорт». В социальных сетях мужчина написал о том, что картины Савельевой представляют башкиров в «сексуально-извращенном виде», назвал их «откровенным издевательством над башкирами или над башкирской культурой», а также задался вопросом о том, придется ли ей ответить за свое творчество.

В комментариях к его публикации люди ведут себя довольно агрессивно, некоторые требуют «поймать и наказать как следует» за такие рисунки, интересуются адресом художницы.

Активист Руслан Бадретдинов, представляющийся помощником депутата Госдумы и уполномоченного по защите прав предпринимателей, заявил в Instagram, что уже подал на девушку заявление в прокуратуру, чтобы там объяснили, «что можно и нормально, а что нарушает». Он осудил травлю художницы в соцсетях и потребовал прекратить угрозы и не нарушать личное пространство Савельевой.

Полиция поможет?

Сама художница уже подала заявление в полицию об угрозах. По ее словам, ей пишут не только в комментариях, но и в личных сообщениях. Прятаться от недовольных девушка не собирается, как и удалять свои картины из социальных сетей. Однако она заявила, что угрожают не только ей, это беспокоит ее больше всего.

«Мне пишут о том, что меня найдут, найдут моих родственников <…>, что все мои близкие будут страдать. <…> Я за свою жизнь не опасаюсь, мне страшно за своих друзей, которые ничего не делали и ничего не рисовали. <…> Эти люди, получается, никак не защищены», — сказала она телеканалу «Дождь».

В пресс-службе управления МВД России по городу Уфе сообщили «360», что они зарегистрировали заявление художницы об угрозах в ее адрес, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. В полиции, сообщила газета «Коммерсант», художница заявила, что хотела «передать красоту родных земель и обнаженных тел».

Адвокат правового центра «Человек и Закон» Александр Спиричев объяснил «360», что недовольные творчеством уфимки могут обратиться в прокуратуру, где проведут проверки и экспертизы, оценят, есть ли в ее картинах оскорбление чувств и разжигание межнациональной розни.

«Обычно по практике при угрозах убийства ограничиваются штрафом или лишением свободы условно, естественно, в зависимости от обстоятельств: это словесные угрозы либо за ней кто-то бегает с пистолетом или топором, как она их воспринимает. Рассматривается личность человека, который осуществляет угрозы: судим он или нет, как он характеризуется», — сказал он.

Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов сказал «360», что «институт обеспечения безопасности потерпевших, к сожалению, в исполнении не идеален, со многими ошибками и трудностями». Однако, по его мнению, в этой ситуации многое зависит от настойчивости и целеустремленности самой девушки и того, как сработает полиция.

Не только травля

Защитников у Алены Савельевой тоже много, некоторые пользователи Сети выступают в поддержку девушки, даже создали специальный хештег «Я/Мы Алена Савельева». Заступились за художницу и в Общественной палате Башкирии. Зампредседателя ОП РБ Кристина Недорезова уверена, что «взгляд художника» нельзя ограничивать, иначе искусство в стране просто умрет.

«Певцы должны петь что хотят, художники — рисовать. Мы же не Северная Корея», — сказала она.

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов считает, что башкирам не на что обижаться в картинах Савельевой.

«Некие деятели говорят, что художница оскорбила такими рисунками башкирский народ. Как отъявленный патриот всего башкирского, уверенно заявляю, что ни один психически здоровый башкир с чувством юмора при просмотре картинки не пострадал», — заявил.

Председатель Совета по правам человека в Башкирии Владимир Барабаш заявил, что готов помогать художнице, после того, как ей начали поступать угрозы.

«Я не в восторге от ее работ с художественной точки зрения: мне немного другой стиль живописи нравится. Но критиковать это… Можно отнестись с юмором, с иронией», — сказал он.

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов заявил радиостанции «Эхо Москвы», что картины Савельевой пришлись ему по вкусу, потому что они являются «пропагандой республики» и «продвижением бренда» — что бы ни говорили, рисунки привлекают внимание к Башкирии и вызывают интерес.

«Если кому-то это очень не нравится, есть шариатские страны — надо жить там, и все будет хорошо», — добавил Нуриджанов.

В ответ на это общественный деятель и член СПЧ Динар Зайнуллин обещал призвать Нуриджанова к ответственности за такие слова, на что социолог предложил совету по правам человека присмотреться к своему участнику и, возможно, выбрать на его место более толерантного человека.