Уфимскую художницу затравили из-за ее картин

Уфимская художница Алена Савельева пожаловалась на угрозы из-за ее необычных картин, которые она опубликовала в соцсетях. В своих последних творениях девушка изобразила людей в народных уфимских костюмах, но многие увидели там эротику. Народ это возмутило.

По словам художницы, задеть или обидеть она никого не хотела. В частности, башкирский национальный активист Руслан Габбасов заявил, что герои картин преподносятся «в каком-то сексуально-извращенном виде».

«Тут не стеб, тут откровенное издевательство над башкирами, ну или над башкирской культурой!» — передает Ufa.kp его слова.

Источник фото: страница Алены Савельевой в Facebook

В результате конфликт только разгорался. Девушка начала получать письма с угрозами, которые касаются не только ее, но и близких.

«Знаете, если мне вдруг отрежут голову, я не много потеряю. Но если пострадает кто-то из моих близких, мне будет очень больно и обидно», — заявила Савельева.

Она добавила, что и в ее роду есть башкиры и предвзятого отношения к национальности она не имеет. Художница уже задумалась над тем, чтобы написать заявление в полицию по поводу поступающих в ее адрес угроз.