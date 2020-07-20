Каникулы для маньяка. Почему серийные убийцы рассказывают о жертвах после суда

Ангарский маньяк Михаил Попков признался еще в двух убийствах. После этого его перевели из колонии особого режима в иркутский СИЗО. Это не первый раз, когда он уже за решеткой рассказывает о своих жертвах. Как и многие преступники, осужденные на всю жизнь, он преследует конкретную цель.

Серийный маньяк Михаил Попков сознался в новых эпизодах своей преступной деятельности. С 1995 по 1998 год он убил еще двух женщин в Ангарске. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, по одному из эпизодов Попкову уже предъявили обвинение. По второму эпизоду ведут расследование.

«Михаил Попков, отбывающий наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных, написал явки с повинной в совершении преступлений в городе Ангарске, в связи с чем этапирован в СИЗО-1 города Иркутска», — добавили в ведомстве.

В 2015 году 56-летний ангарский маньяк получил двойной пожизненный срок за убийство и изнасилование 81 жительницы Иркутской области, совершенные с 1992 по 2010 год. Однако наказание назначили лишь за 78 эпизодов, так как срок давности по трем делам уже истек.

Зачем нужны новые эпизоды?

Серийные убийцы попадают в колонии особого режима, где действуют самые жесткие условия. Сидеть в таких ИК с одиночными камерами приходится не менее 25 лет. Затем осужденные по тяжелым статьям могут претендовать на УДО, рассказал «360» полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко. Желая разнообразить свою жизнь, маньяки признаются в дополнительных убийствах.

«Его этапируют в СИЗО. Он общается с новыми людьми, его вывозят на следственные действия. Это определенное разнообразие. А больше [срок] все равно не дадут. Все очень просто», — пояснил Макиенко.

Подобный прием используют не только маньяки, но и вообще любые осужденные по тяжелым статьям преступники — лидеры ОПГ, киллеры и так далее, сообщил «360» общественный секретарь ОНК Иван Мельников. В СИЗО условия содержания куда мягче, чем в колониях особого режима.

«Терять им особо нечего. Есть теоретическая возможность через 25 отбытых лет подать на помилование или пересмотр. Но это крайне редкие процедуры», — добавил общественник.

Развлечения за решеткой

Чтобы облегчить и разнообразить свою жизнь, заключенные, как тот же Попков, дают интервью в обмен на передачи и деньги. К такому способу, по словам Макиенко, прибегают многие осужденные по громким делам. Другой действенный метод — признание в выдуманных преступлениях.

«Могут быть какие-то надуманные истории, просто для того, чтобы его покатали. Потому что он сидит где-нибудь в Солелецке, а преступление совершил в Иркутской области. Его везут через всю Сибирь и Урал — масса впечатлений», — уточнил полковник в отставке.

В некоторых колониях пожизненно осужденные устраиваются работать, что лучше, чем днями сидеть в камере. Или пытаются добиться пересмотра приговора, для чего изучают юриспруденцию, постоянно пишут в различные инстанции. Другие занимаются членовредительством, чтобы попасть в больницу.

«Человек может гвозди проглотить, чтобы в больницу отправили. Лишь бы уехать на время в лечебное учреждение, где отношения с персоналом не такие, как с сокамерниками. Бывают попытки побега, их совершает довольно опасная категория осужденных, которым нечего терять. А больше им уже не дадут», — отметил Мельников.

Раньше заключенные знакомились с женщинами, давая объявления в газеты. Они вступали с дамами в переписку, те присылали передачи и навещали. Но с приходом эпохи интернета этот способ разнообразить жизнь за решеткой практически сошел на нет.