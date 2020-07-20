Ангарский маньяк признался еще в двух убийствах. Его этапировали в СИЗО

Экс-полицейского из Ангарска Михаила Попкова перевезли в Иркутскую область. Маньяк, получивший два пожизненных срока за убийства и изнасилования, заговорил о новых преступлениях.

Об убийствах Попков рассказал на допросе, сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.

«Осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал», — отметили в ведомстве.

В СК уточнили, что Попкову уже предъявили обвинение по одному из эпизодов: его жертвой оказалась женщина, которая до настоящего времени числилась пропавшей. По второму делу идут следственные действия.

После допроса маньяка этапировали в СИЗО-1 Иркутска из колонии особого режима для пожизненно осужденных. Как уточнил «Интерфакс», в город его перевезли из Торбеевского централа в Мордовии.

Следователям удалось доказать причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Он орудовал на территории Иркутской области с 1992 по 2010 годы. Попкову дали два пожизненных срока, но осудили за убийства 78 женщин: по некоторым уголовным делам истек срок давности.