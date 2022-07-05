Камчатский министр обозвал бюджетных туристов «саранчой» и «нищебродами». Как привить чиновникам этику

Резкое высказывание министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова о бюджетных туристах грозит чиновнику служебной проверкой. Его заподозрили в несоблюдении этики госслужащего. За свою карьеру Кумарьков не впервые привлек к себе внимание неоднозначными фразами. Как бороться с чиновничьим хамством в назидание остальным — в материале «360».

Министру не понравилась идея дешевых туров в регион. Кумарьков заявил, что «саранча нищебродствующих пакетников» невыгодна Камчатке, а самим приезжим придется «глотать слюну, глядя на ценники».

Около года назад чиновник в соцсетях поделился впечатлением от поездки в Петровск-Забайкальский. Он пожаловался, что ехал более 550 километров по гравийной дороге и ямам.

«Если есть в мире жопа, то это здесь», — подчеркнул Кумарьков, вызвав бурную реакцию в СМИ.

Тогда министру не делали никаких замечаний. Более того, местные жители, писала Lenta.ru, поблагодарили его за освещение проблемы дорог. Чиновник отметил, что после поста с ним связался отвечающий за обслуживание трасс в Забайкалье и пообещал — скоро дорожное полотно подлатают.

Откровенное хамство

После пассажа насчет туристов губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал высказывания чиновника недопустимыми и не соответствующими позиции региона.

«Кумарьков использовал откровенно хамские эпитеты по отношению к людям, стремящимся организовать свой отдых по разумным ценам с экономией для семейного бюджета», — написал он в своем Telegram-канале.

Теперь в отношении министра проведут служебную проверку «в части соблюдения этики государственного служащего», по итогам которой примут меры дисциплинарного характера.

Сегодня путешествие в наш регион уже стало более доступным благодаря субсидированным перелетам, запущенной чартерной программе, развитию автомобильных дорог Владимир Солодов губернатор Камчатского края.

Солодов напомнил, что задача властей Камчатки — сделать регион доступным для каждого россиянина, вне зависимости от его достатка и социального статуса.

Вопрос этики и морали

Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова в беседе с «360» напомнила, что у каждого человека должно быть сформировано базовое уважение.

«Конечно, это недопустимо. <…> У людей одного уровня — и тем более, у находящихся на позиции государственных служащих по отношению к местным жителям, и к приезжим из других регионов», — сказала она.

Как с этим бороться? Думаю, во-первых, это вопрос этики и морали в чистом виде. <…> Этика — это как раз про соблюдение достоинства, уважения, ощущения, что что-то допустимо, а другое может быть оскорбительным. Это очень сложно взять и привить. Как правило, у человека оно либо есть, либо с этим нужно очень много работать Татьяна Баранова эксперт по практическому этикету.

Баранова предложила сформировать определенные этические кодексы для госслужащих, «которые не понимают, что приемлемо сказать, а что — нет».

«Документы, в которых официально разъяснено, что это обидно, оскорбительно, а вот это допустимо. Я думаю, какие-то обучение, мастер-классы, дискуссии, коммуникативные сессии на муниципальном, федеральном уровнях», — пояснила эксперт.

Подобные мероприятия, по ее мнению, не столько бы научили чиновников, сколько дали возможность обсудить реакции на некоторые фразы.

«Сложно научить быть этичным человека, но можно попробовать научить, почему это важно и почему в картине ценностей конкретного индивидуума это вполне естественное поведение, а у других людей вызывает жесткое неприятие», — заключила она.

Позиция одного человека

Директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» и эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова охарактеризовала высказывание Кумарькова позицией «конкретного невоспитанного человека, который, по всей вероятности, забыл, что он сам человек и сам смертный».

«За многие годы работы могу сказать, что к туристам все относятся очень положительно. Сейчас идет тенденция, что, в принципе, не стоит тратить лишние деньги. Мы стараемся максимально удешевлять туристические пакеты и повышать качество оказываемых услуг для того, чтобы повышать уровень первенства нашего туризма», — подчеркнула специалист.

Высказывание данного персонажа никак не должны унижать людей, которые путешествуют и смотрят нашу страну Татьяна Ракулова эксперт по внутреннему туризму.

Произошедшее, по словам Ракуловой, нельзя отнести к общему настроению и мнению бизнеса.

«Это один человек. Даже обсуждать стыдно. Его плохо воспитали, как минимум. Думать так стыдно, говорить — тем более», — резюмировала эксперт.