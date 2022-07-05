Камчатский министр назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой»

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков раскритиковал дешевые туры в регион. По его словам, для Камчатки будет совершенно невыгодно, если туда хлынет «саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль». Так Кумарьков назвал туристов с невысоким доходом.

Своими мыслями по поводу туристического будущего Камчатского края Кумарьков поделился в соцсетях после того, как вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей, сообщило издание astv.ru.

По мнению Санаевой, за 45 тысяч рублей путешественники смогут оплатить перелет, проживание и питание. Этих денег должно хватить на неделю, а может быть, и больше. Санаева указала на то, что билеты на Камчатку чартерным рейсом туда и обратно стоят 16 тысяч рублей. То есть на оплату жилья и еду останется еще 29 тысяч рублей.

Кумарьков отреагировал на эти выкладки у себя в соцсети, отметив, что в последнее время почувствовал рост цен.

«Что можно себе позволить на эти деньжищи в Петропавловске? Максимум Bed and Breakfast. Остальное время вы, желая поесть, будете глотать слюну, глядя на ценники», — подчеркнул он.

Отдельно он указал на то, что дешевые туры вообще не выгодны экономике Камчатки. Упомянул министр и экологию, которая может пострадать из-за массового потока туристов.

«Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно ***», — заключил Кумарьков.