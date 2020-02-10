Каждого третьего россиянина назвали тихим алкоголиком

Треть россиян — «тихие», или домашние, алкоголики. Они приходят домой, выпивают каждый вечер рюмку водки и уходят спать, а через 20 лет внезапно умирают. Об этом рассказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка — 50 миллилитров крепкого алкоголя — в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», — рассказал Брюн в эфире программы «Поздняков» в понедельник. Слова нарколога привел «Интерфакс».

Такие «тихие» алкоголики умирают чаще всего не от цирроза печени. Их губит остановка сердца — но в статистику смертей от алкоголя такие случаи не попадают. Поэтому вот такой контингент и является основным для профилактической работы Минздрава.

По словам нарколога, в любой стране при любом строе приблизительно 2% населения — алкоголики. Это больные, которые попадают в специальные наркологические клиники. Еще от 10 до 15% населения получают не психологическую зависимость от алкоголя, а соматическую, или неврологическую. Их уже не учитывают в статистике: такие пациенты обращаются в поликлиники и многопрофильные центры. Они не признают, что причина расстройства их здоровья — алкоголь.

Как заметил Брюн, лечение алкогольной зависимости — процесс непростой. Иногда на полное излечение может понадобиться и вся жизнь.

«Не было, нет и не будет средства, которое бы радикально помогло в лечении алкоголизма. Это многоэтапный процесс — приведение в норму физического, потом психического, потом психологического состояния пациента», — объяснил нарколог.