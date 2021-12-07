Как весело отметить Новый год и не попасть на штрафы. Инструкция для любителей шумных застолий и фейерверков

Празднование Нового года у многих ассоциируется с шумным застольем и запуском фейерверков. Но иногда веселая компания может вызвать раздражение соседей, а несоблюдение правил использования пиротехники — привести к неприятностям. Как провести новогодние каникулы весело и избежать ссор, штрафов и скандалов — в материале «360».

Во всех регионах России из-за пандемии ввели ограничения, напомнила адвокат Майя Шевцова. Роспотребнадзор рекомендует в Новый год больше мероприятий устраивать на открытом воздухе, а количество участников желательно сократить до 50 человек.

Все развлечения и общепиты будут работать только до 23:00, причем рейды в новогоднюю ночь никто не отменял. В случае нарушения запрета владельцев и посетителей ждет штраф. Для учреждений сумма взыскания составит до 300 тысяч рублей, а для пришедших гостей — до 30 тысяч.

За столом не шуметь

Оштрафовать под Новый год, подчеркнула адвокат, могут и из-за шумного застолья. Например, соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, а правоохранители наложат штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

«Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников», — заметила Шевцова.

Нельзя забывать, что в каждом российском регионе есть свой вариант закона о тишине, действия которого распространяется в том числе и на праздники. Например, в Московской области жаловаться можно на шум от звуковой аппаратуры или строительной техники, игру на музыкальных инструментах, крики, свист и пение, ремонтные работы и пиротехнику.

Источник фото: сайт правительства Московской области

Салют без риска

Особую внимательность Майя Шевцова посоветовала проявить при использовании пиротехники: стоит изучить закон и инструкции перед запуском фейерверков.

«Использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя на открытой площадке без деревьев и построек, в отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров», — напомнила адвокат.

При сильном ветре запускать фейерверки запрещается. Зрители от места их запуска должны находиться на значительном расстоянии Майя Шевцова адвокат.

За несоблюдение правил использования пиротехники предусмотрена административная ответственность. Если же неосторожные действия виновных лиц повлеки ущерб в крупном размере, тяжкий вред здоровью или смерть человека, может дойти и до уголовной.

«Наказание — штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток. Если в ходе запуска петард пострадает здоровье или имущество третьего лица, наступит уголовная ответственность, а это уже срок до семи лет», — уточнила Шевцова.

В Госдуме вообще предложили запретить запускать фейерверки рядом с жилыми домами и ограничить их продажу несовершеннолетним. Депутат Евгений Федоров заметил, что во многих городах местные власти уже заявили о недопустимости подобных забав на расстоянии менее 500 метров от «мест компактного проживания людей».

Штрафы за шашлык

Любителям пожарить шашлыки стоит помнить, что с 1 января 2021 года их запрещено готовить на открытом воздухе при отсутствии специально оборудованного места. Даже если человек решил приготовить мясо во дворе собственного дома или дачи.

Нарушение этих правил влечет за собой наказание по статье 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф за него для россиян варьируется в пределах двух-трех тысяч рублей.