Запретить запускать фейерверки около жилых домов предложили в Госдуме

В Госдуме РФ предложили внести запрет на запуск фейерверков вблизи жилых домов, а также ограничить продажу пиротехники несовершеннолетним. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров, написала «Газета.ru».

По словам депутат, который ссылается на медиков, использование петард без соблюдения техники безопасности может быть чревато ожогами, травмами кистей рук и пальцев.

«В местах компактного проживания людей, вблизи жилых домов должны быть установлены запреты [на использование пиротехники] до 500 метров. Многие города уже ввели такие инструкции. Просто, наверное, эти вещи надо регулировать на более высоком уровне — нормами правительства как минимум. Мы не должны использовать петарды в тех местах, где люди могут пострадать, где может начаться пожар и так далее», — сообщил он.

Только в прошлом году в России на новогодние праздники из-за пиротехники произошло 15 пожаров. Об этом сообщала пресс-служба МЧС. Например, в Псковской области подростку петардой оторвало часть пальца, а в Пермском крае люди пострадали от «бомбочки», брошенной в окно квартиры.