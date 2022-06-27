Отдых без вреда для здоровья. Как правильно загорать и купаться

Пляжный сезон может принести не только радость от солнечных ванн и водных процедур, но и проблемы со здоровьем. Чтобы не заработать ожоги и не подхватить в воде нежеланных гостей, стоит соблюдать простые правила. Правильная подготовка кожи и осторожность при купании помогут получить от отдыха только положительные эмоции.

Правила загара

Ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на состояние кожи. Они ускоряют процесс старения и истощают ее защитные механизмы. Лучше всего появляться на солнце только в утреннее и вечернее время.

«Есть определенные часы, когда активность солнечного излучения максимальная. В это время лучше избегать нахождения на солнце. Нужно использовать крем с SPF, если есть возможность, то ходить под зонтиком», — сказала «360» врач-косметолог, дерматолог Ирина Акулич.

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Средство со степенью защиты от ультрафиолетовых лучей нужно подобрать по типу кожи. Наносить его необходимо за 15 минут до выхода на солнце и за полчаса до водных процедур. При этом не стоит забывать, что обновлять защиту нужно примерно каждые два часа.

Также нужно регулярно пить воду, так как на солнце организм очень быстро теряет влагу. Во время загорания лучше всего расположиться на лежаке в тени. Спать на солнце не рекомендуется, так как можно очень сильно сгореть. О головном уборе на пляже тоже нужно позаботиться.

Если во время загорания вы все же сгорели, то можно воспользоваться пантенолом. Это самое простое и доступное средство. Его можно найти как в аптеках, так и во многих других магазинах. Но, как отметила Акулич, универсального средства от ожогов абсолютно для всех нет.

«Нет такого понятия „самое действенное“, потому что все зависит от степени ожога от фототипа кожи. Очень много нюансов, нельзя однозначно сказать, что вот каждому человеку подойдет одно средство или один метод. Это будет неверно», — пояснила она.

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Дерматолог призвала не пользоваться сметаной от ожогов и другими народными методами. Как поясняла врач-дерматолог Юлия Галлямова, кисломолочные продукты или сок алоэ могут только навредить коже.

«Ни в коем случае не использовать народные методы: всякие сметаны, какие-то там соки растений. Потому что они могут усугубить ситуацию, вызвать различные инфекции, пододерматиты. Самый классический вариант в дерматологии — это пантенол в виде спрея», — подчеркнула она.

Если после солнечного ожога поднялась температура, то нужно выпить антигистаминные или жаропонижающие средства. По словам Акулич, солнечные ванны могут привести к появлению пигментных пятен, гиперкератозу, солнечной аллергии, воспалительным процессам и повышению жирности кожи.

Врачи настоятельно не рекомендуют долго находиться на солнце пожилым людям, беременным женщинам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Опасности в воде

Осознанно подходить нужно не только к загоранию. В воде могут оказаться бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Об этом «360» предупредил микробиолог Евгений Плисов.

«Бактерии могут попасть в организм, если выпить воду из пруда или другого открытого водоема, в который могут сливать продукты животного происхождения. Это синегнойная палочка, лептоспира, которая вызывает лептоспироз, кампилобактеры всякие, которые тоже вызывают кишечные инфекции», — перечислил специалист.

При этом он уточнил, что через глаза инфекцию подхватить нельзя. Но бактерии можно втянуть вместе с водой через нос. Если жидкость попадет в желудок, то могут начаться проблемы со здоровьем.

«Есть пресноводная амеба, которая может мозг сожрать. Она по обонятельному нерву до мозга может доползти», — рассказал Плисов.

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Причем опасные вирусы могут быть не только в открытых водоемах. В бассейне можно подхватить аденовирусы, которые могут вызвать конъюнктивиты.

«Это могут быть гепатиты, например, гепатит А. Это из основных», — сказал микробиолог.

Помочь защититься от вирусом может хлорирование, но необходимо помнить, что хлорка способна вызвать раздражение на коже. Как отметила Акулич, к такой реакции может привести абсолютно любой реагент.