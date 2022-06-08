Дерматолог Галлямова посоветовала не использовать сметану в случае солнечных ожогов

Врач-дерматолог Юлия Галлямова посоветовала россиянам не использовать народную медицину при солнечных ожогах. По словам специалиста, такие методы как сметана или сок алоэ могут лишь навредить коже. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Первое, что необходимо сделать в случае солнечного ожога, это нанести «Пантенол».

«Всегда, когда подозреваем какие-то новообразования на коже, мы уточняем у пациента, обгорал ли он раньше на солнце, как часто обгорает? Это прямо удар по коже солнечных лучей, кожа не успевает защититься и возникает полип. Когда вы чувствуете, что обгораете, необходимо уйти с солнца и нанести „Пантенол“. Ни в коем случае не использовать народные методы: всякие сметаны, какие-то там соки растений. Потому что они могут усугубить ситуацию, вызвать различные инфекции, пододерматиты. Самый классический вариант в дерматологии — это „Пантенол“ в виде спрея», — сказала специалист.

В случае повышения температуры тела Галлямова посоветовала выпить антигистаминные или жаропонижающие средства.