Водителям напомнили, как подготовить машину к теплу. Внимания требуют не только шины

С каждым днем становится все теплее, а это значит, что скоро аккуратным водителям придется стоять в очередях на шиномонтаж. Каждый год автомобилисты меняют резину с зимней на летнюю и наоборот. И важно делать это вовремя, ведь скупой платит дважды.

Несмотря на то, что 15 марта прошел мокрый снег, на улице было относительно тепло. В Москве +2…+4 градуса, а в Подмосковье 0…+5. В следующие дни, судя по сервису «Яндекс.Погода», будут плюсовые температуры вплоть до пятницы — там ожидается небольшой минус.

В любом случае становится теплее, весна медленно, но верно бредет к московскому региону, а это значит, что вскоре водителям придется доставать из гаражей и хранилищ свою летнюю резину. Помните, что закон запрещает использовать летнюю резину в три зимних месяца (декабрь, январь и февраль) и зимнюю — в летние месяцы (июнь, июль, август).

При этом на нешипованной резине (так называемых липучках) можно ездить весь год. Пока инспекторы ГИБДД могут штрафовать на 500 рублей (без скидки) за использование изношенной резины, но только на заснеженной и обледеневшей трассе.

Вряд ли вы когда-либо сталкивались с такими штрафами. Однако смена шин должна происходить как минимум из-за того, что если вы пожадничаете и не поменяете резину, то впоследствии заплатите куда больше.

В первую очередь — резина

Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев в беседе с «360» сказал, что задумываться о смене резины нужно, когда ночью на улице будет устойчивый плюс. Если сегодня, например, +2 градуса, то это еще не значит, что пора занимать очередь в шиномонтаж. Следует подождать дней пять, когда ночью будут плюсовые температуры, и тогда уже можно расчехлять летние колеса.

Сильно торопиться никогда не рекомендую. Мое мнение: лучше оказаться на сухом асфальте на зимней резине, чем на скользком на летней. Стоит выждать грамотную паузу Владимир Бахарев.

Но и затягивать не стоит. В первое время зимней резине в теплую погоду ничего не будет. Но это временный эффект. Потом мягкие зимние шины превратятся в летние и уже не будут пригодны для использования в холодное время года. На асфальте зимняя резина быстрее изнашивается. То есть если вы хотите угробить колеса на зиму, то смело пользуйтесь ими в теплое время года. А если бережете шины, то лучше смените их. Лучше не доводить до момента, когда на улице будет +10.

Перед тем как ставить летнюю резину вместо зимней, осмотрите ее на наличие повреждений. Особенное внимание нужно уделить порезам, царапинам и так далее. Дело в том, что многие водители пренебрегают правилами хранения, из-за чего резина может портиться. На будущее: шины на дисках хранятся в горизонтальном положении, а без дисков — вертикально.

Также нужно узнать срок эксплуатации резины. Если ей 20 лет, то она, скорее всего, уже пластмассовая и совершенно не подходит для поездок по городу.

Обратить внимание на глубину протектора. Для этого используются специальные маркеры, их можно найти по стрелочке сбоку на боковой части колеса. В глубине протектора есть выступ. Если резина с ним сравнялась — пора в помойку. Если она выше него, какое-то время может походить Владимир Бахарев.

Еще нужно проверить, есть ли внутри резины камни и другие мелкие предметы. По идее, это должны делать в шиномонтаже, но, по словам Бахарева, это игнорируют. Поэтому шиномонтаж нужно выбирать внимательно, ведь даже небольшой камень в шине помешает ее правильно отбалансировать, а это важно.

Бахарев обратил внимание, что балансировку колес при шиномонтаже обязательно нужно делать. От правильного баланса колес зависит не только устойчивость автомобиля на дороге, но и его износ.

«Любая экономия должна приводить к сохранности денег. Если колесо имеет дисбаланс, оно разбивает подшипники, ступицу. Вопрос экономии двух тысяч сейчас может привести к большим затратам в дальнейшем. Мой совет: всегда проводить балансировку», — сказал Бахарев.

Что по жидкостям и железу?

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал «360» о том, что нужно сделать с автомобилем при потеплении. Понятно, что нужно менять резину. Но есть и другие важные аспекты. Например, замена салонного фильтра. Многие водители забывают об этом даже при прохождении планового технического обслуживания, но это важно делать, чтобы в салоне автомобиля дышать было легче.

Также нужно проверить радиатор, не забит ли он грязью. Зимой это незаметно, потому что там может быть снег. А вот летом автомобиль может перегреться из-за загрязненного радиатора.

Летом могут проявиться недостатки. Зимой, если прошел снег, то всякие трещины забились снегом, снег превратился в лед и даже дорога стала ровнее. С потеплением все эти недостатки могут проявиться. Не забудьте поменять незамерзающую жидкость. Летом вы будете бороться против мошек, которые прилипают к лобовому стеклу Ян Хайцеэр.

Хайцеэр отметил, что техническое обслуживание важно делать не по регламенту, который предлагает дилер, а чаще. Многие компании, продавая автомобиль, рекомендуют проходить обслуживание раз в 10-15 тысяч километров. Это, по мнению Хайцеэра, рассчитано на трехлетнее владение машиной, ведь именно столько времени потребуется, чтобы ее «убить». Менять масло нужно чаще, уверен специалист, ведь в московском регионе пробки — привычное явление. Именно они и являются проблемой для машин, заставляя их быстрее изнашиваться.