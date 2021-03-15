Мокрый снег выпадет в московском регионе 15 марта

Около двух миллиметров осадков выпадет в Москве и Подмосковье в понедельник, 15 марта. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Синоптик пояснила, что общий объем сегодняшних осадков составит 6% от месячной нормы.

«В Москве и области за ближайший день выпадет около двух миллиметров осадков. Осадки будут в виде снега и мокрого снега», — рассказала Позднякова.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что днем погода в столице ожидается облачной.

«Температура днем в Москве +2…+4 градуса, а в Подмосковье 0…+5», — рассказал он.

Атмосферное давление в течение дня начнет повышаться и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба. Этот показатель немного ниже нормы.