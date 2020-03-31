Распостранение фейков обернется россиянам пятилетним сроком

Теперь за распространение заведомо ложной информации о неких событиях, которые несут угрозу жизни или безопасности жителей или фейках о том, как обеспечивается безопасность населения будут наказывать жестче. Нарушителям грозят штрафы в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Среди других наказаний обязательные работы на срок 360 часов. Исправительные работы до одного года или же ограничение свободы до трех лет.

Если же фейковые сообщения привели к тяжким последствиям, то срок ограничения свободы увеличивается до пяти лет.

В тексте законопроекта говорится, что в список событий, которые несут опасность жизни и безопасности граждан входят: чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии. Кроме того, под это определение попадают аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные и другие бедствия.

Ситуация с фейками о коронавирусе на сегодняшний день в интернете приобрела характер настоящей эпидемии. Социальные сети и сайты стараются быстро удалять ложные сообщения, но они появляются снова и снова. Так YouTube начал удалять ролики, которые вызывают панические настроения у людей, которые боятся коронавируса. Но иногда распространителями ложной информации и верящими в мифы о новом возбудителе становятся даже главы государств.