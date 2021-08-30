Взрывы в Кабуле, бесчинства стримеров, тюменец признался в убийстве школьницы. Неделя в фотогалерее

В аэропорту Кабула произошел теракт, Минобороны показало будущее армии, треш-стримеры напали на женщину, подозреваемый сознался в убийстве тюменской школьницы.

Про все важные события, которые произошли в России и мире за неделю с 23 по 29 августа — в фотогалерее «360».

Задержанный признался в убийстве девочки в Тюмени

Источник фото: скрин видео.

В Тюмени 23 августа в убийстве школьницы признался 40-летний житель Сургута Виталий Б. Он рассказал следователям, что похитил ребенка, изнасиловал, а затем задушил. Свой поступок мужчина списал на алкоголь и наркотики. Дескать, не понимал, что делает.

Его признание подтвердили результаты экспертизы ДНК. Биоматериал Виталия совпал с образцами, собранными с тела жертвы.

Друзья и родственники подозреваемого не верят, что он мог совершить столь ужасное преступление. Они знали его как веселого и доброжелательного человека, мужа и отца. В прошлом он работал участковым в Нягани и вместе с супругой там же открывал частный детсад.

Армейские международные игры начались в Подмосковье

Источник фото: телеканал «360»

На полигоне Алабино в Подмосковье 24 августа прошел первый день Армейских международных игр — 2021. Участников приветствовал президент России Владимир Путин. Они начались с танкового биатлона. В нем участвовали команды 20 стран — России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Их поделили на два дивизиона. Полуфинал состоится 31 августа и 1 сентября. Финал — 3–4 сентября.

Стримеров задержали за издевательства над женщиной

В Москве стримеры Игорь Малихов по кличке Репейник и Евгений Дмитерко по прозвищу Маэстро напали на прохожую в Измайловском парке. В надежде заработать донаты они сначала предложили женщине лечь голой на рельсы, затем — провести в их компании время за деньги. После ее отказа под хохот друзей распылили жертве в лицо перцовый баллончик. Женщине удалось убежать.

Зрителям стрима не понравилось их поведение. Одни предложили весельчакам встретиться с более серьезными физически оппонентами. Другие прямо заявили, что обратятся в прокуратуру. Ролик был оперативно удален, но полицейские задержали стримеров вскоре после его публикации.

Байден посетил траурную церемонию прощания с погибшими в Кабуле

Источник фото: скрин видео.

Президент США Джозеф Байден прилетел из Денвера на военную базу ВВС в Дувре, чтобы проститься с американскими военнослужащими погибшими 26 августа при теракте в международном аэропорту Кабула. Западные СМИ сообщили, что он закрыл глаза и запрокинул голову, когда появились задрапированные флагом гробы с останками солдат. Позднее их тела будут переданы родственникам для захоронения.

В результате взрыва бомбы, принесенной смертником, погибли 13 американских морпехов, 170 афганцев и более 200 человек получили ранения. В ответ Вашингтон нанес ответный удар, уничтожив двух боевиков, которые готовили новые теракты. Байден пообещал, что это не последний жесткий ответ на гибель американских пехотинцев.