Первый день АрМИ-2021 завершился в Подмосковье. Фотогалерея

На полигоне Алабино в Подмосковье завершился первый день «Армейских международных игр — 2021». Соревнования начались с танкового биатлона. На открытии «АрМИ» присутствовал президент России Владимир Путин. Собрали самые яркие фотографии первого дня в фотогалерее «360».

В «АрМИ-2021» участвуют 20 стран: соревноваться будут команды из России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

В рамках танкового биатлона их разделили на два дивизиона. В первый вошли Россия, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Китай, Монголия, Сербия, Сирия и Узбекистан. Во второй — Абхазия, Катар, Киргизия, Лаос, Мали, Мьянма, Таджикистан, Южная Осетия.

Полуфинал проведут 31 августа и 1 сентября. Финал тоже будет поделен на два дня — 3 и 4 сентября.

Как прошел первый день «АрМИ-2021»

Во время церемонии открытия Армейских международных игр — 2021 в парке «Патриот» в Подмосковье выступили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

А на полигоне Алабино стартовали соревнования по танковому биатлону. Однако перед началом по трассе проехал министр обороны Сергей Шойгу. Он управлял модернизированным танком Т-80 БВМ. Кроме него по трассе проехал начальник Генштаба Валерий Герасимов, который управлял Т-72Б-три.

В рамках первого дня соревнований прошла индивидуальная гонка для двух дивизионов. В первом дивизионе победила Россия — танкисты пришли к финишу за 19 минут 26 секунд, показав скорость в 81 км/ч.

Второе место заняли танкисты из Китая, которые смогли разогнаться до 76 км/ч и пришли к финишу за 21 минуту 54 секунды. На третьем месте оказался экипаж Узбекистана — их максимальная скорость составила 75 км/ч. К финишу они добрались за 24 минуты 16 секунд.

Во втором дивизионе победила Мьянма с результатом 28 минут 58 секунд и максимальной скоростью в 70 км/ч. Второе место занял экипаж из Киргизии, придя к финишу за 30 минут и 12 секунд. При этом танкисты также смогли разогнаться до 70 км/ч. На третьем месте оказался Лаос — с такой же максимальной скоростью экипаж пришел к финишу за 32 минуты 55 секунд.

Кроме того, гостям полигона «Алабино» показали возможности современных и перспективных образцов российских вооружения и военной техники. В «Патриоте» посетителей ждали национальные экспозиции, которые привезли страны-участники, достижения российских предприятий обороны, а также продукцию военного и двойного назначения как российских, так и зарубежных предприятий.

В рамках первого дня также провели различные мастер-классы, в том числе динамический показ вооружения, военной и специальной техники танковых и мотострелковых войск от военных специалистов.