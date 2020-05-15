Япония досрочно отменяет ЧП. В чем секрет азиатской страны в борьбе с COVID-19

По данным властей, в стране сокращается число новых пациентов, а масштабы тестирования на вирус расширяются. Однако чиновники предупреждают, что расслабляться рано: ситуация может обостриться, если ограничительные меры отменят слишком резко.

Поэтому премьер-министр просит жителей Японии возвращаться к привычной жизни пошагово, даже там, где чрезвычайное положение уже отметили. Так, политик напомнил, что все еще стоит избегать встреч с глазу на глаз, при этом необходимо не забывать о роли социального дистанцирования и вообще — сохранять бдительность в отношении COVID-19.

«Сегодня день, когда мы начинаем восстанавливать нашу нормальную жизнь и начинаем принимать новый формат нормальной жизни во время коронавируса, — сказал Синдзо Абэ. — Даже после отмены чрезвычайного положения <…> коронавирус наверняка продолжит существовать».

В четверг вечером Абэ подчеркнул сложность поддержания низкого уровня заражения при налаживании состояния экономики. Чиновник отметил, что страна должна работать над созданием новых принципов жизни во времена СОVID-19 методом проб и ошибок, даже если этот процесс требует времени.

Маловероятно, что в ближайшее время повседневная жизнь Японии станет прежней, предупредил премьер-министр, добавив, что пока нет ни проверенных вакцин, ни лекарств. «Нигде в мире на данный момент нет правильных ответов на то, какие шаги нужно предпринимать, чтобы все было в порядке», — заявил Абэ.

«Ограничительные» меры Японии

Режим чрезвычайного положения в ведущих регионах страны, включая Токио и префектуры Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хего и Фукуока, ввели 8 апреля. Через неделю ЧП распространили на все 47 префектур. Срок действия изначально должен был истечь 4 мая. Всего в Японии к этой дате было зарегистрировано менее 16 тысяч инфицированных, 549 человек умерли. На тот момент это были самые низкие показатели среди стран «Большой семерки». Однако режим ЧП продлили до 31 числа.

Стоит отметить, что японский режим изначально стал одним из самых либеральных. Власти страны понадеялись лишь на добровольное согласие людей выполнять рекомендации правительства. Штрафы, QR-коды или другие жесткие меры руководство государства вводить не стало.

Такие демократичные методы многие называли ахиллесовой пятой Страны восходящего солнца. В государстве действительно попросту не оказалось законов, согласно которым люди в обязательном порядке сидели бы дома, а предприятия бы закрылись. Никакое наказание никому не грозило и не грозит.

При этом, по данным газеты Asahi, три четверти японцев на самом деле стали реже выходить на улицу. В то же время только половина участников опроса заявила о примерном выполнении поставленной премьером цели — на 80% сократить социальные контакты. Более того, часть магазинов, ресторанов и даже ночных клубов продолжила работать. А многие жители Японии и вовсе решили поехать на отдых.

Так, около 60 тысяч человек собрались на так называемые японские Гавайи — Окинаву. Это группа самых южных островов страны. Люди даже забронировали номера в отелях. Но местному губернатору пришлось заявить, что в связи с вирусом власти «не смогут проявить гостеприимство».

Однако стоит отметить, что чиновники на местах все же получили некоторые полномочия. Губернаторам разрешили экспроприировать частные земли и здания для оказания медицинской помощи, а также отнимать медикаменты и продукты питания у компаний, которые не хотят их продавать. Организации, которые накапливали товары с целью спекуляции, разрешили наказывать.

Почему так мало зараженных?

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в Японии составило 16 120. Эта цифра крайне мала в сравнении с количеством пострадавших в других государствах. Если не в строгих мерах, то в чем же секрет успеха борьбы с COVID-19 Страны восходящего солнца?

«Ключевую роль сыграли особенности японского менталитета. Фанатичная дисциплинированность, ответственность перед окружающими — потомкам самураев не нужно лишний раз напоминать о необходимости гигиены», — заявила старший преподаватель кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Мединститута СВФУ Валентина Семенова.

Япония действительна известна своей одержимостью чистотой. Местные жители уже как минимум век носят маски, причем не просто ради здоровья, но и для красоты. При этом японцы традиционно очень сдержанные люди, это не эмоциональные итальянцы или французы. Для граждан Японии дистанция — часть культуры: даже обычное приветствие выражается у них не в рукопожатии или поцелуе, а в сдержанном поклоне. Об этом напомнили в Asia Times.

Более того, в Стране восходящего солнца отмечают хорошую систему общественного здравоохранения. Медицина в Японии более чем доступна, поэтому подавляющее большинство попадает к врачам при первых же симптомах болезни, до того как состояние пациента может усугубиться.

Также местная система здравоохранения зиждется на крепком фундаменте — «первоклассном лечении основного летального симптома» COVID-19 — пневмонии, отмечают в Asia Times. Именно эта болезнь — главная причина смертности в государстве, ведь поражает в основном пожилых людей, которых в Японии довольно много. Поэтому японцы еще шесть лет назад дали людям старше 65 лет право на бесплатную вакцинацию от одной из форм пневмонии. И три года назад уровень смертности действительно снизился. Более того, Япония — мировой рекордсмен по количеству томографов.

При всем этом Токио, по словам Семеновой, одним из первых получил полную картину течения заболевания благодаря лайнеру Diamond Princess. Судно с почти тремя тысячами человек на борту, многие из которых были заражены, встало на карантин как раз у берегов Йокогамы еще в феврале, а медицинскую помощь кораблю предоставляли как раз японцы.

Тем не менее многие СМИ все же не доверяют официальной статистике властей Японии. Страну обвиняют в скромном размахе тестирования. Вполне вероятно, руководство государства избегает огласки результатов тестов не просто так. Более того, власти проводят вскрытие лишь у 10% пациентов, умерших при подозрительных обстоятельствах. Погибшим от пневмонии это обычно не грозит. Поэтому вполне вероятно, что смерти от COVID-19 скрываются среди жертв этой болезни. Не стоит забывать, что после катастрофы на Фукусиме девять лет назад у властей ушли месяцы на то, чтобы просто признать факт аварии. Не случайно 90% японцев не доверяют статистике правительства.