«Яндекс» и Тиньков не договорились о покупке банка. Что пошло не так?

TCS Group (главная структура Тинькофф банка) и «Яндекс» отменили сделку. Компания собиралась купить детище Олега Тинькова почти за 5,5 миллиарда долларов. «360» разбирается, что могло пойти не так.

Слишком дорого?

Аналитик банковской сферы и главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко, впервые услышав о сделке, посчитал ее реализацию маловероятной.

«Сумма, озвученная в сентябре — 5,5 миллиарда долларов, — казалась завышенной. Если перевести это к капиталу банка, то получается цифра 3,2 млрд. По таким суммам российские банки продавались в 2007–2008 годах», — заявил он.

Эксперт отметил, что Сбербанк стоит в три раза дешевле. По его мнению, «Яндекс» мог провести оценку бизнеса и понять, что 5,5 миллиарда долларов — слишком много для такой покупки.

«Неудивительно, что „Яндекс“ в итоге отказался от сделки. Это было слишком дорого, безумно дорого», — считает аналитик.

Генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев напомнил, что несмотря на то, что речь действительно идет о больших деньгах, у банка «Тинькофф» есть свои преимущества.

По разным параметрам это было достаточно дорого. Но это игрок, отличающийся от всех остальных. У него есть ряд параметров, которых нет ни у кого больше. Стоимость могла быть оправдана именно этим, но всегда это вопрос текущей конъюнктуры рынка и особенностей конкретного игрока. Высокая оценка может быть основана на большой клиентской базе, на технологических преимуществах Павел Самиев.

При этом аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что 5,5 миллиарда долларов за покупку банка по мировым меркам совсем не много. При этом надо учитывать тот факт, что российские банки действительно считаются не самыми крупными в глобальном масштабе.

«Как бы ни казалось, что дорого оценена какая-нибудь компания в России, это по мировым меркам очень небольшие компании. Компания в пять миллиардов долларов даже не попадет в список Standard & Poor’s 500 (фондовый индекс США, который пользуется большим авторитетом — прим. ред.), потому что будет считаться компанией малой капитализации. Это по американским меркам не средний бизнес», — отметил Делицын.

Тиньков мог не захотеть поглощения

Обычно, когда происходят сделки по покупке какого-то участника рынка, чаще всего меняется практически все руководство, говорит Самиев. По его словам, бывает и так, что во время переговоров стороны решают все-таки быть именно партнерами.

«Для многих основателей компаний принципиально важно оставаться каким-то образом после сделки в качестве одного из партнеров и участвовать в управлении», — отметил эксперт.

Эта версия находит подтверждение в заявлении самого Олега Тинькова, которое опубликовали СМИ.

«Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить „Тинькофф“ — со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», — сказано в послании.

При этом бизнесмен подчеркнул, что не собирается продавать банк ни «Яндексу», ни компании МТС.

Позиция «Яндекса»

Издание The Bell опубликовало письмо, которое, по неподтвержденной информации, управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян направил своим сотрудникам.

В нем говорится, что сам Тиньков в июле предложил компании купить банк. Якобы его бизнесмен старается продать уже много лет. По словам Худавердяна, «Яндекс» согласился на то, что после заключения договора Тиньков будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом.

«К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому когда сегодня мы узнали, что Олег [Тиньков] принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — отметил Худавердян.

О каких требованиях идет речь, он не уточнил.

В официальном заявлении компании сказано, что «Яндекс» не смог договориться с основными акционерами банка «Тинькофф» об окончательных условиях сделки. В результате стороны решили прекратить переговоры.

Проблемы Тинькова с властями США

Аналитик Владимир Шевченко склонен верить в то, что Тиньков все же собирался продать банк. Ведь ему сейчас нужны деньги.

У Тинькова есть претензии со стороны налоговых органов США. Когда в 2013 году он выходил из гражданства, американские налоговики заподозрили его в сокрытии активов налогообложения Владимир Шевченко.

По словам эксперта, в Великобритании российский бизнесмен находится под угрозой экстрадиции в США. Налоговые преступления в Штатах считаются одними из самых тяжких. За них можно получить десятки лет тюрьмы.

«Ему нужны деньги, потому что с налоговой службой США шутки плохи. Для него все кончится хорошо, если все ограничится штрафом. Но на оплату штрафа нужны наличные деньги. Поэтому, скорее всего, он и хотел продать банк. Для него это плохой итог, что сделка сорвалась», — отметил Шевченко.

По его оценке, Тиньков должен заплатить в казну США около трех миллиардов долларов.

Как все начиналось

В конце сентября 2020 года стало известно, что «Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке TCS Group. Эту информацию подтвердил и «Тинькофф» в заявлении Лондонской бирже. Назвалась примерная сумма сделки — 5,48 миллиарда долларов. Одна акция банка оценивалась в 27,6 доллара.

После расторжения сделки Центробанк заявил, что проверит Тинькофф банк и «Яндекс» на предмет инсайдерской торговли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

У Олега Тинькова до создания банка «Тинькофф» был самый разный бизнес, который он итоге успешно продавал. В начале 1990-х бизнесмен занимался электроникой. В 1995 году возникла розничная сеть «Техношок», которая реализовывала дорогую технику. В 1996 году предприниматель открыл сеть музыкальных магазинов «Music Шок». Примерно в это же время Тиньков выпускал пельмени «Дарья» и пиво «Тинькофф».

Проект Тинькофф банка Тиньков придумал в 2005 году и реализовал задумку уже в 2006-м. Банк отличался от других финансовых организацией тем, что предлагал дистанционное обслуживание.