СМИ показали письмо Тинькова о разрыве сделки с «Яндексом». Он объяснил свое решение

СМИ утверждает, что в его распоряжение попал текст письма Тинькова. Его подлинность изданию подтвердил сотрудник банка. В нем предприниматель заметил, что его не устроила продажа вместо слияния. Поэтому он и решил прекратить переговоры.

«Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить „Тинькофф“, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», — заявил предприниматель, добавив, что банк не продастся ни «Яндексу», ни МТС.

Тиньков заметил, что в ходе сделки обнаружил негативное отношение к «Яндексу», хотя компания ближе к потребителю, чем банк.

«Мы, а не они купим этот <…> „Яндекс“! Я не верю в эту забюрокраченную компанию», — заявил Тиньков.

Он пообещал, что банк самостоятельно дорастет до желаемого количества клиентов, получит миллиард долларов прибыли и более 10 миллиардов капитализации при нынешних 4,6 миллиарда.

«Спасибо за труд. И дальше действовать [будем] только мы», — заключил Олег Тиньков.

О том, что сделка не состоится стало известно ранее 16 октября. Обе стороны подтвердили, что им не удалось договориться о продаже банка «Тинькофф». Акции компаний на бирже резко упали в цене после этих сообщений.