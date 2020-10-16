facebook_pixel
    16 октября 2020, 13:53

    СМИ показали письмо Тинькова о разрыве сделки с «Яндексом». Он объяснил свое решение

    Александра Ломейко

    Основатель TCS Group Олег Тиньков объяснил своим сотрудникам, почему не состоялась сделка между «Тинькофф» и «Яндексом». Бизнесмен заявил, что компания сама дорастет до 20 миллионов клиентов, пишет издание The Bell.
    СМИ показали письмо Тинькова о разрыве сделки с «Яндексом». Он объяснил свое решение

    СМИ утверждает, что в его распоряжение попал текст письма Тинькова. Его подлинность изданию подтвердил сотрудник банка. В нем предприниматель заметил, что его не устроила продажа вместо слияния. Поэтому он и решил прекратить переговоры.

    «Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить „Тинькофф“, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», — заявил предприниматель, добавив, что банк не продастся ни «Яндексу», ни МТС.

    Тиньков заметил, что в ходе сделки обнаружил негативное отношение к «Яндексу», хотя компания ближе к потребителю, чем банк.

    «Мы, а не они купим этот <…> „Яндекс“! Я не верю в эту забюрокраченную компанию», — заявил Тиньков.

    Он пообещал, что банк самостоятельно дорастет до желаемого количества клиентов, получит миллиард долларов прибыли и более 10 миллиардов капитализации при нынешних 4,6 миллиарда.

    «Спасибо за труд. И дальше действовать [будем] только мы», — заключил Олег Тиньков.

    О том, что сделка не состоится стало известно ранее 16 октября. Обе стороны подтвердили, что им не удалось договориться о продаже банка «Тинькофф». Акции компаний на бирже резко упали в цене после этих сообщений.