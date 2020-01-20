«Я показываю тебе ****». Жительница Миасса рассказала о конфликте с рентгенологом

Савельеву направили на флюорографию из-за сильного кашля. Снимки можно сделать только в двух больницах города, затем вместе с описанием их пересылают в остальные медучреждения.

15 января женщина прошла флюорографию в больнице № 3, на следующий день должна была получить описание в своей больнице, а через день прийти с ним к терапевту.

К назначенному времени описание не было готово, пациентка по рабочему телефону связалась с врачом, который должен был его сделать. Он пригласил ее подъехать в третью больницу до конца рабочего дня и забрать заключение.

Женщина приехала в больницу, но врача не нашла. Она несколько раз звонила на номер поликлиники и разыскивала его с помощью сотрудниц регистратуры.

Спустя какое-то время из коридора «вырулил мужчина в белом халате».

Вокруг него непередаваемый запах алкоголя, он шатается, держится за стены, начинает открывать двери [в кабинет] и говорит: Ты зачем звонила? Меня из-за тебя уволили. Ольга Савельева жительница Миасса

Пациентка попросила флюорографа все-таки сделать описание снимка, после чего он зашел в кабинет, включил компьютер, но вместо работы начал жаловаться на жизнь. Разобраться с компьютером у врача не получалось. Общение с пациенткой не клеилось.

«Я говорю: пожалуйста, сделайте описание снимка, нажмите кнопочку. Он не мог попасть в эту кнопочку, видимо. В итоге он мне сказал: „Я показываю тебе жопу“ и встал в кабинете за стеклом», — сказала Савельева.

Пациентка пригрозила снимать все на телефон. Врач вышел в коридор, повернулся к ней спиной и повторил, что показывает ей зад. С момента, когда медик стоит в дверном проеме спиной к пациентке, и начинается видео, записанное Савельевой.

На крики пациентки прибежали сотрудники больницы. Одна из них поставила печать, о том, что патологий в легких и сердце Савельевой нет.

Наутро пациентке позвонил главврач третьей больницы, извинился за поведение рентгенолога и заявил, что тот уволен.

В этот же день, 17 января, женщина пришла на прием к терапевту. Ему она показала фотографию снимка, которую сделала, когда припиралась с нетрезвым врачом. На снимке терапевт увидел воспаление и поставил ей диагноз «бронхит».

Жительницу Миасса возмутило, что днем ранее у нее не заметили патологий.

Женщина проконсультировалась с юристом и решила подать жалобу главному врачу третьей городской больницы, а также в медицинскую страховую компанию, Минздрав, ФОМС и уполномоченному по правам человека.

Пациентка рассказала «360», что это не первый раз, когда она сталкивается с пьяными врачами в городе.

Ранее в пресс-службе минздрава Челябинской области рассказали ТАСС, что после инцидента руководство решило уволить специалиста. Главный врач, кроме того, принес извинения пациентке, которую должен был принять доктор.

В пресс-службе объяснили, что видео было снято вечером 16 января, а на следующий день врач не пришел на работу и был уволен. Запись опубликовали в соцсетях позже.