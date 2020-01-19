Врач из Миасса напился перед приемом и лишился работы. Видео

На кадрах, появившихся в соцсетях, врач рассказал, что руководитель уже ушел, чтобы решать «другие ситуации». Медик пытался остановить женщину, снимавшую все происходящее на телефон, но пациентка прождала врача слишком долго и не была готова сдаваться.

— Я позвонила специально, спросила: «Приехать можно?». Сказал: «Приезжай. Я сделаю описание». Объяснила, откуда еду. Приехала и полтора часа жду, а ты бухаешь непонятно где. А теперь стоишь и передо мной грудь колесом показываешь. Ты что, вообще что ли попутал?

— Значит, все-таки да.

По данным Ura.ru, инцидент произошел в городской больнице № 3. Там пока никак не прокомментировали видео со своим врачом.

В пресс-службе минздрава Челябинской области рассказали ТАСС, что после инцидента руководство решило уволить специалиста. Главный врач, кроме того, принес извинения пациентке, которую должен был принять доктор.

В пресс-службе объяснили, что видео было снято вечером 16 января, а на следующий день врач не пришел на работу и был уволен. Запись опубликовали в соцсетях позже.