«Я еще вернусь!» Оззи Осборн начал войну с болезнью Паркинсона

Великий и ужасный британский рок-идол Оззи Осборн признался в том, что ему диагностировал болезнь Паркинсона. Причиной развития заболевания, судя по всему, стала врачебная ошибка. Во время операции на шее хирурги повредили нервные окончания музыканта.

Об этом Осборн рассказал в эфире передачи Good Morning, America. Осложнения начались сразу после операции. Нейродегенеративное расстройство диагностировали в 2017 году. Музыкант пожаловался, что с тех пор у него онемела рука и постоянно мерзнут ноги. Однако его жена Шэрон, благополучно победившая в свое время рак, не намерена сдаваться. На собственном опыте ей известно, что диагноз еще не приговор. Тем более, что у ее мужа обнаружили не самую фатальную разновидность болезни.

Семья неизменно поддерживала Осборна, но он признался, что ему тяжело сидеть дома.

«Я же по сути рабочий парнишка, и ненавижу разочаровывать людей. Я не люблю быть не у дел. Я вижу, как жена и дети каждый день уходят на работу, при этом все пытаются мне помочь, и меня это расстраивает. Понимаете, я не могу больше внести какой-то вклад в семью», — посетовал музыкант.

Сейчас Осборн набирается сил, чтобы делать то, что он любит больше всего — выступать перед поклонниками. Он даже анонсировал первый за десять лет сингл Ordinary Man.

«Он вернется. И будет делать то, что любит. Я это знаю», — сказала Шэрон Осборн.

Не лечится, но облегчить страдания можно

Как бы там ни было, болезнь Паркинсона развивается медленно, но не лечится, ибо поражает нервные клетки ствола головного мозга. Обычно она наблюдается у людей в возрасте от 57 лет, но бывает и раньше.

Сейчас существуют методы консервативного и оперативного лечения. Они могут замедлить развитие заболевания и значительно улучшить качество жизни пациентов.

Факторы риска пока тоже не определены. Предположительно, это старение, генетическая предрасположенность и воздействие окружающей среды.

Гены, способствующие развитию болезни Паркинсона, пока также не выделены. Но медики знают, что у 15% больных ею болели другие члены семьи.

Достоверно известно, что в 80% случаев болезнь развивается без каких-либо предпосылок. Только в пятой части случаев она стала следствием осложнений после энцефалита, опухоли мозга, инсульта и черепно-мозговых травм. Причиной заболевания могут также изредка стать отравления токсичными веществами, наркотики и нейролептики.

При этом врачи заметили, что курильщики в три раза реже страдают болезнью Паркинсона.

Одним из первых симптомов является тремор одной руки в состоянии покоя. Затем он распространяется на другу руку и голову. Позже появляется дрожание век, нижней челюсти и языка.

Также основными признаками на более поздних стадиях заболевания являются скованность и замедленность движений. Больные надолго замирают в неудобной позе, начинают шаркать. Лицо становится безучастным, проявляется «эффект маски».

На поздних стадиях больному становится трудно как начать движение, так и закончить его. Речь пациентов становится монотонной и медленной.

Если начать лечение на ранних стадиях развития, пациенту можно заметно облегчить жизнь и даже продлить ее.

Есть также основанные на серьезных исследованиях данные о продолжительности жизни пациентов в зависимости от возраста. Если болезнь поразила человека в 25-39 лет, он в среднем может прожить еще 38 лет. Если в 40-65 лет, то около 21 года. Если болезнью Паркинсона заболел человек старше 65 лет, ему осталось жить около пяти лет.

Самое ужасное, конечно, это изменения личности, которые ждут любого человека, страдающего болезнью Паркинсона.

Бороться до последнего

Как известно, факторы риска заболевания неизвестны. Поражает она все социальные слои и грозит, в принципе, людям всех возрастов.

Например, болезнь Паркинсона была диагностирована в 1993 году у Папы Римского Иоанна Павла II, хотя официально Ватикан признал этот факт только в 2003 году.

Вынужден был уйти на покой из-за болезни Паркинсона китайский лидер Мао Цзэдун. В последние годы жизни тремор рук был замечен у Ясера Арафата. Хотя официально диагноз признан не был.

Несмотря на тот факт, что испанский диктатор Франко вел исключительно размеренный образ жизни, не пил и не курил, избежать заболевания не удалось и ему.

За восемь лет до смерти неутешительный диагноз был поставлен художнику Сальвадору Дали. Советский и российский поэт Андрей Вознесенский 15 лет боролся с болезнью.

Болезнь Паркинсона заставила известно американского комика Робина Уильямса свести счеты с жизнью. Почти 30 лет назад неутешительный диагноз был поставлен актеру Майклу Джей Фоксу, который находился на пике славы после съемок во франшизе «Назад в Будущее». Ему была проведена нейрохирургическая операция таламотомия, и развитие заболевания замедлилось. Актер основал фонд помощи паркинсоникам и спонсирует исследования по изучению заболевания.

И все-таки, иногда болезнь отступает. Американский инженер Жак Фреско умер от ее последствий в возрасте 101 года. Из-за болезни Паркинсона был вынужден завершить свою карьеру боксер Мохаммед Али. Он боролся с ней 35 лет, и умер в возрасте 74 лет.