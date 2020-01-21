Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Он чуть не сломал себе шею перед Новым годом, а врачи поставили ему диагноз: «нейродегенеративное расстройство», известное как болезнь Паркинсона.

«Это было ужасно сложно для всех нас. Я дал концерт в канун Нового года, а потом упал и получил серьезную травму. Мне пришлось сделать операцию на шее, во время которой повредили нервные окончания», — заявил Осборн в эфире передачи Good Morning, America.

Он подлил масла в огонь и рассказал, что в 2017 году ему диагностировали болезнь Паркинсона — нейродегенеративное расстройство, которое у большинства людей медленно прогрессирует и не лечится. Супруга музыканта Шэрон отметила, что существует много разновидностей этой болезни и для Оззи это не смертный приговор. После операции на шее у Осборна онемела рука, а ноги стали постоянно мерзнуть.

Музыкант несколько лет держал в тайне состояние своего здоровья, хотя многие СМИ поставили Осборну реальный диагноз еще до его признания. После падения рокер отменил свой гастрольный тур. Это не первый раз, когда Оззи не смог выйти на сцену из-за проблем со здоровьем. В феврале 2019 года Осборн слег с острой пневмонией и не смог порадовать своих фанатов в Австралии, Новой Зеландии и Японии.