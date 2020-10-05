Чистый город стал руинами. Как обстрелы изменили столицу Нагорного Карабаха

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики превращается в город-призрак под ударами противника. Улицы Степанакерта пустеют, магазины и кафе закрываются. Местные жители и приезжающие журналисты зачастую с трудом достают продукты.

Сейчас в городе почти нет пешеходов. Оставшиеся местные жители прячутся от бомбежек в подвалах домов, а пустые улицы, которые больше не убирают, время от времени оглашает сирена воздушной тревоги.

Зато изредка проезжают машины. Общественный транспорт не работает: его теперь используют для вывоза жителей Карабаха в Армению. Однако ездят автомобили, которые доставляют беженцев к пунктам сбора.

Правда, редкие кафе все-таки работают. «Самра» — одно из таких. Заведением управляет семья сирийских армян, которые несколько лет назад бежали из Алеппо в на тот момент мирный Карабах. Если спросить в этом кафе, что сегодня на обед, то ответят просто: «Первое и второе», рассказал корреспондент РИА «Новости». Если же попытаться уточнить состав блюд, то скажут, что делают из того, «что осталось». Владельцы заведения говорят, что не уехали, чтобы кормить журналистов, облюбовавших кафе из-за доступа в Сеть.

Сотовая связь в Степанакерте пока работает, так что возможность посещать сайты и читать Telegram-каналы в поисках новостей все еще есть, чем и занимаются местные.

Удары по городу наносят точечно, пишет Znak.com. В основном страдает инфраструктура. Например, был удар по электростанции, в результате чего весь город остался без света.

«Жить в Степанакерте никогда не было просто, в глубине души мы все знали, что настанет этот момент и никто из нас ничего не сможет с этим сделать… Постоянные бомбардировки, сидение в подвале часами, бессонные ночи в подвале», — написал житель разрушенного города Георгий Алексанян в своем Instagram.

«Мы, старики, воюем и будем воевать. Врага мы не пустим», — заявил корреспонденту Znak.com пожилой житель города.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Конфликт обострился в июле этого года. Власти обоих государств обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Азербайджан и Армения две недели обменивались ударами, после чего ситуация стабилизировалась.

Однако утром 27 сентября боевые действия возобновились. Каждая из сторон конфликта винит в этом другую. Баку сообщил о масштабных обстрелах населенных пунктов Арменией вдоль границы двух стран. Ереван в свою очередь заявил, что Азербайджан первым устроил обстрел в Нагорном Карабахе. Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон.

В Азербайджане объявили о частичной мобилизации, а МЧС Армении сообщило о закрытии связывающей республику и Карабах трассы. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.