Новые правила ТО, поездки в Грузию и больше карты «Мир». Какие изменения принесет россиянам март

С начала весны россиян ждут новые правила техосмотра и упрощенная регистрация дачных домов. Кроме того, жители России смогут сами решать, какие из их данных будут публичными, а какие — останутся приватными.

Новые правила техосмотра и ПДД

С начала весны будет действовать приказ Минтранса России № 97 от 31 марта 2020 года. Теперь на техосмотрах начнут фотографировать автомобили, а данные будут хранить в Единой автоматизированной информационной системе, сообщил Autonews. В приказе также есть требования к точности определения координат места нахождения автомобиля и самого пункта техосмотра.

Диагностические карты можно будет оформить онлайн. Из-за новых правил появятся дополнительные расходы, стоимость техосмотра может повыситься. Измененные правила должны были начать действовать летом 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои правки.

А с марта 2022 года водителей без действующей диагностической карты начнут фиксировать с помощью камер. Один раз в день автомобилист получит штраф в размере двух тысяч рублей при проезде под камерами. ГИБДД также сможет признать недействительной карту, оформленную на транспорт, который не прошел техосмотр.

В начале марта в правилах дорожного движения также появится новый знак — «Фотовидеофиксация». Он будет заменой аналогичной таблички и поможет лучше информировать автомобилистов о съемке нарушений ПДД на камеру.

Новый знак установят за пределами населенных пунктов на расстоянии от 150 до 300 метров от камеры фиксации нарушений, а также на въезде в них.

Оплата картой «Мир» станет проще

Расплачиваться картой «Мир» с 1 марта можно будет в большем числе магазинов. Продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей за предшествующий год обязаны будут принимать к оплате карты «Мир».

Постепенно порог выручки будет снижаться — до конца июня 2021 года он будет равен 30 миллионам рублей, а с 1 июля он сократится еще на 10 миллионов рублей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такая мера увеличит число продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карту.

Загородная жизнь

С 1 марта Госдума на пять лет продлевает «дачную амнистию», сообщил РБК. Она действовала в России 14 лет и несколько раз продлевалась. Но из-за садово-огородной реформы, при которой ввели систему уведомлений о начале и конце строительства, «дачная амнистия» прекратила действовать в 2019 году.

Теперь она позволяет оформить права собственников на земельные участки, жилые и садовые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не нужен.

Защита персональных данных

Теперь нельзя «по умолчанию» получить согласие на распространение персональных данных россиян. Если человек будет заполнять согласие на использование общедоступных данных, то сам решит, что из его личной информации, например ФИО, номер телефона, электронная почта или адрес, будет публичным, а что сохранит приватность. Операторы теперь должны удалять персональные данные, когда пользователь просит их об этом.

Молчание пользователей или же их бездействие не должно считаться согласием на обработку персональных данных.

Продолжается открытие границ

С 1 марта россияне также смогут приехать в Грузию. Для этого понадобится отрицательный результат теста на коронавирус, сообщил РБК. Однако попасть в страну можно будет только авиасообщением, так как сухопутная граница с Россией все еще закрыта.

В самой Грузии постепенно снимают ограничения: с конца февраля возобновится междугородний транспорт и заработают гостиницы в горных районах, кафе и рестораны начнут свободно работать с марта, а в Батуми разрешат обслуживать посетителей в помещениях.