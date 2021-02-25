Переход на новые правила техосмотра в России отложили

В России перенесли дату вступления в силу нового порядка техосмотра, в том числе его обязательную фотофиксацию. Переход состоится не 1 марта, а 1 октября.

«С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса», — процитировал ТАСС слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

Срок введения нового порядка отложили на семь месяцев — до 1 октября.

Правительство России утвердило положение о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО) в августе прошлого года. Согласно новым правилам, в единой автоматизированной системе будут содержаться сведения о марке и модели транспортного средства, его идентификационный номер (VIN), номера кузова, шасси, регистрационной карты со сроком ее действия, показания одометра, дата проведения техосмотра, данные о месте прохождения ТО и операторе. Нововведения приняли, чтобы прекратить практику массового оформления диагностических карт без реального ТО машины.