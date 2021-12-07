Избиение своего ребенка из мести грозит сроками родителям из Казани. А что ждет службу опеки?

Жительница Казани, которая из мести мужу избила полуторагодовалую дочь, признала вину и раскаялась. Теперь обоим родителям грозит тюремный срок и лишение родительских прав. Отягчающим фактом может стать и то, что мама девочки уже отбывала срок — после того, как порезала ножом бывшего сожителя. Ребенок же теперь может попасть в детский дом.

Жительница Казани раскаялась в избиении

В соцсетях появился ролик, где жительница Казани толкает, швыряет на пол и избивает свою маленькую дочь. При этом женщина называла ребенка подопытным кроликом, над которым можно издеваться, и рассказывала про избиения супруга. Позже она пояснила полиции, что выпила и решила таким образом причинить страдания своему мужу после ссоры.

Как выяснило издание Kazanfirst, над ребенком издевалась уроженка Альметьевска, которая в данный момент проживает в столице Татарстана.

В итоге ребенка изъяли у матери. Сейчас девочка находится в медицинском учреждении. Семью поставили на учет в полиции, а против женщины возбудили уголовные дела сразу по двум статьям: 117 УК «Истязание» и 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». При этом подозреваемая раскаялась в содеянном на видео, опубликованных в YouTube-канале следственного ведомства.

«Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь. Да, я готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всех», — заявила женщина.

Женщина ранее была судима

Это не первый раз, когда избившую ребенка женщину обвиняют в преступлении. Ранее она была судима за причинение тяжких телесных повреждений другому человеку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, женщина попала в колонию из-за того, что порезала ножом бывшего сожителя. Пять лет назад она отбывала наказание в Чувашии по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но спустя полтора года женщину освободили. Сама она утверждала, что ранила сожителя в целях самообороны.

Отец ребенка все знал и ничего не делал

Что же касается отца ребенка, он заявил полицейским, что якобы даже не смотрел записанный супругой скандальный ролик. По словам мужчины, он хотел сохранить видео, а отправил своей маме. При этом он признался, что они с женой каждый вечер пьют пиво, а конфликты в семье — давно не редкость.

По данным СМИ, супруг не раз избивал женщину, а она — дочь. Отец девочки знал об этом. В опеку сама супруга также явилась с синяком. В Казани семья живет в арендованной квартире после переезда из Чистополя.

Сейчас мужчина хочет забрать дочку и увезти обратно. Однако его мама — бабушка девочки — категорически против. Она планирует оформить опеку на себя и требует наказать неадекватную невестку, а также собственного сына. Опека также настаивает на возбуждении уголовки и в отношении мужчины по статье «Оставление в опасности».

Какое наказание грозит родителям?

В Семейном кодексе прописано, что родители ребенка должны совместными силами способствовать развитию, укреплению здоровья и обучению чада. Об этом в разговоре с «360» рассказала адвокат Майя Шевцова.

«Жестокое обращение матери с ребенком, отягощенное нахождением ее в состоянии алкогольного опьянения, повлекло возбуждение уголовного дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса, а значит, и наказание будет по совокупности этих статей. 156 УК РФ предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы, а за истязания мать может получить до семи лет лишения свободы», — пояснила адвокат.

По ее словам, тот факт, что мать уже отбывала наказание за тяжкое преступление, может стать отягощающим при вынесении приговора. Если вина женщины будет доказана и приговор будет обвинительным, ее лишат родительских прав.

«Есть ли в действиях отца девочки состав преступления, смогут оценить только сотрудники правоохранительных органов. <…> Тот факт, что отец знал о систематических избиениях матерью ребенка и не заявлял об этом, будет оценен не в его пользу», — добавила Шевцова.

В случае, если в отношении отца дело будет возбуждено, максимальное наказание, которое ему грозит, — до года. Также его могут ограничить в родительских правах или лишить их.

Где были органы опеки?

Шевцова отметила, что в сложившейся ситуации не стоит сразу винить органы опеки. Возможно, они были не в курсе обстановки, сложившейся в семье, так как ни отец, ни соседи, ни родственники никогда не заявляли о том, что в отношении ребенка совершают противоправные действия.

Несколько иной точки зрения придерживается вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Он считает, что органы опеки могли бы быть внимательнее.

«Безусловно, если мы говорим об учете, опека должна регулярно проверять все неблагополучные семьи. <…> Любые подобные выходки могут закончиться трагически — смертью или изувечиванием ребенка. <…> Органы опеки могли четче проверять ситуацию, чаще проверять условия жизни ребенка. Если семья злоупотребляла алкоголем, то нужно было ввести практику временного изъятия ребенка из семьи», — пояснил Ионов.

Он считает, что оба родителя должны быть лишены родительских прав и должны понести наказание. Ребенок же теперь может отправиться в детский дом.